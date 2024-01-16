تونس وموريتانيا يتعثران بالخسارة مع بداية مشوارهما في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (شاهد)

وطن- تعثر منتخب تونس وموريتانيا بالخسارة أمام ناميبيا وبوركينا فاسو بهدف نظيف دون مقابل، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وحقق منتخب ناميبيا الفوز التاريخي على نظيره التونسي (نسور قرطاج)، بهدف رأسي جاء عند الدقيقة ال88 من زمن المباراة عن طريق اللاعب ديون هوتو.

خسارة تونس أمام ناميبيا في كأس أمم أفريقيا 2024

وبهذه النتيجة المخيبة لجماهير نسور قرطاج التونسي، تصدر منتخب ناميبيا صدارة ترتيب الخامسة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 برصيد 3 نقاط، وجاء منتخب تونس في أدنى الترتيب بدون نقاط إلى الآن.

وتواصل المنتخبات العربية الظهور الأول المخيب لآمال عشاق الكرة المستديرة العربية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، في انتظار مباراة المغرب وتنزانيا مع ختام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

خسارة موريتانيا أمام بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2024

وتلقى منتخب موريتانيا (المرابطون)، الخسارة أمام نظيره بوركينا فاسو في الوقت القاتل على نهاية أحداث المباراة من ركلة جزاء تحصل عليها الأخير.

وسجل منتخب بوركينا فاسو هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى موريتانيا في الدقيقة ال90+6 من ركلة جزاء، نجح في تسجيلها اللاعب بيرتراند تراوري.

وقدم منتخب المرابطون الموريتاني المستوى الجيد رغم الخسارة أمام بوركينا فاسو في الوقت القاتل، في أول ظهور له في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار لدور المجموعات.

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وبهذا الفوز تصدر منتخب بوركينا فاسو صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 برصيد 3 نقاط، فيما حل منتخب الجزائر في المركز الثاني بنقطة واحدة بعد تعادله أمام أنغولا بهدف لمثلهما.

كما وجاء منتخب أنغولا في ثالث جدول الترتيب بنقطة واحدة، بينما جاء موريتانيا بعد تلك الخسارة في أدنى الترتيب بدون نقاط حتى الآن.

وتستضيف ساحل العاج (كوت ديفوار)، منافسات النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، التي انطلقت في ال13 من شهر يناير الجاري، حتى ال11 من شهر فبراير المقبل.