“بالتسبيح والتكبير”.. أسير سابق لدى حماس يفاجئ مذيعة قناة عبرية (فيديو)

وطن – تداول نشطاء مقطعاً مصوراً أظهر أسيراً سابقاً لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس يدعى “أوهاد موندير”، وقد أكد تعلمه “التسبيح والتشهد” خلال فترة أسره داخل قطاع غزة المحاصر، ووصف ذلك بالممتع.

وأظهر الفيديو الذي نشرته “القناة 13 العبرية” الصبي وهو يذكر أن حركة حماس علمته التسبيح واللغة العربية ومن بين المفردات التي تعلمها قول كلمة “خيارة”.

وحين سأله أحد الصحفيين عما كان يقوله وهو يحمل “مسبحة بيده” أجاب الأسير السابق لدى حركة حماس: “الدعاء” موضحاً أن القلادة الدينية عند المسلمين اسمها “مسبحة”.

“علموني أن أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر”.. طفل صهيوني يروي كيف علمته #كتائب_القسام التسبيح والذكر أثناء وجوده ضيفاً في #غزة. pic.twitter.com/iBfevfRc9v — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 16, 2024

أسير حماس يردد التشهد والتسبيحات

وأضاف الأسير السابق أن المسلمين يسبحون بها بشكل مختلف ووصف ما تعلمه بالممتع مؤكداً أنه تعلم قول “سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر”.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس قد بثت، الاثنين، رسالة كشفت فيها مقتل الأسيرين “يوسي شرعابي وتايس فريسكي” بقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي ونجاة الأسيرة الثالثة نوعا أرغماني.

ونشرت المقاومة تسجيلا مصورا للأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم، نوعا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، ويوسي شرعابي (53 عاما)، وتايس فيرسكي (38 عاما)، ويسكن في تل أبيب، وجهوا خلاله مناشدة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإيقاف الحرب في غزة.

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وفي خطابه الأخير أعلن أبو عبيدة، متحدث “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، أن مصير العديد من أسرى إسرائيل في غزة “بات مجهولا خلال الأسابيع الأخيرة”، مرجحا مقتل بعضهم مؤخرا.

ويقدر الاحتلال الإسرائيلي وجود نحو “137 أسيرا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وأطلق سراح العديد من الأسرى من غزة بعدما تم التوصل لهدنة مؤقتة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وأسفرت عن الإفراج عن 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.