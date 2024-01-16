أدوية الأسرى مقابل عبور المساعدات.. تفاصيل اتفاق حماس وإسرائيل

وطن – أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، نجاح وساطتها في التوصل لاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة، مقابل إيصال أدوية يحتاجها أسرى الاحتلال لدى المقاومة، مشيرة إلى أن المساعدات سترسل غدا إلى مطار العريش بمصر بطائرتين من قطر.

ويمثل هذا أول اتفاق بين حماس وإسرائيل منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر الماضي.

وساطة قطرية تنجح في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/c2QgineZeE — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 16, 2024



وقال الدكتور “ماجد بن محمد الأنصاري” المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح لـ”وكالة الانباء القطرية“، إن وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة نجحت في التوصل إلى اتفاق بين اسرائيل و”حماس”.

صفقة جديدة بوساطة قطرية

ويشمل الاتفاق إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لاسيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً مقابل الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع أيضاً.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأدوية والمساعدات سترسل، الأربعاء، إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.

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وأكد المسؤول القطري استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانا داميا على غزة، استباحت فيه المدنيين ومنازلهم، ودمرت مساحات واسعة من القطاع، وشردت 90 بالمئة من سكانه.

وحذرت وكالات وهيئات الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع والأمراض في قطاع غزة المحاصر، في ضوء استمرار الهجمات الإسرائيلية واستهدافها لمختلف مقومات الحياة مطالبة الكيان الإسرائيلي بضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية بشكل عاجل.