يحدث في غزة.. طبيب يبتر قدم ابنته على طاولة المطبخ دون تخدير (فيديو)

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل أظهر مشهد قاسياً تقشعر له الأبدان، لطبيب يضطر لبتر قدم ابنته المصابة داخل مطبخ منزلهم المحاصر داخل قطاع غزة والذي يبعد أمتار قليلة عن المستشفى ورغم ذلك لا يمكنه الوصول لها.

وأثرت دموع الأب “هاني بسيسو” بالملايين الذين تفاعلوا مع المشاهد التي تدمي القلوب بمنصات التواصل.

واضطر هاني بسيسو لبتر قدم ابنته البالغة من العمر 16 عاما، المصابة بالقصف الإسرائيلي، داخل منزله من دون تخدير أو أدوات طبية وفي ظروف صعبة وبدون أي إمكانيات طبية أو تجهيزات لمثل هذه العمليات الخطيرة.

مشهد لا يمكن وصفه!

طبيب في غزة يقوم بعملية بتر قدم ابنته دون تخدير ولا تعقيم على طاولة مطبخ المنزل بعد أن حاصرتهم الدبابات! pic.twitter.com/UPUQh3XXIH — بنفسج- Banfsj (@web_banfsj) January 15, 2024

طبيب فلسطيني يبتر قدم ابنته على طاولة المطبخ

وجرت العملية على طاولة المطبخ وبالاستعانة بأدوات الطبخ ودلو فيه القليل من الماء وكيس بلاستيكي.

وتفاعل ناشطون مع الفيديو والحدث القاسي بالقول: “أطلق الدكتور بسيسو، صرخة أب ليت العالم كله يسمع صداها.. والدموع تملأ عينه وهول اللحظة كاد يقتله”.

وكتب أحدهم محاكياً حالة الأب: “انظروا.. ها أنا أقطع رجل ابنتي اليافعة على طاولة مطبخنا في بيتنا المحاصر!.. أين إنسانيتكم؟! انظروا إلى الظلم الذي نعيشه!”.

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ارتفاع حصيلة ضحايا حرب غزة

وفي اليوم الـ101 لعدوانه على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه جنوب القطاع ووسطه.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤخراً إن قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجزرة راح ضحيتها 125 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال إلى 23 ألفا و968 شهيدا، علاوة على 60 ألفا و582 جريحا.