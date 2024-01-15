وضعية جلوسك تقول الكثير عن شخصيتك.. فأي نوع أنت؟

وطن- في كثير من الأحيان تخبرنا لغة الجسد بأشياء أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات.

لغة الجسد وسيلة، تكشف تفاعلنا مع الآخرين من حولنا، لأن معظم المشاعر لا يتم توصيلها شفهيًا بالكلام.

حتى أن هناك دراسات تقول إن مجرد وضعية جلوس الشخص يمكن أن تعطينا فكرة عن خلفيته وطريقة تفكيره وشخصيته وما يشعر به.

الوضعية (A)

الأشخاص الذين يجلسون بهذه الطريقة هم أشخاص مبدعون ولهم شخصيات جذابة للغاية! كما أنهم عفويون ولا يفكرون كثيرًا في القرارات التي يجب اتخاذها.

قد يتسبب ذلك لهم في بعض المشاكل من حين لآخر، لكن سحرهم وجاذبيتهم الطبيعية سوف تساعدهم على الخروج من أشد المواقف تعقيدًا.

هؤلاء الأشخاص يأخذون الحياة كمغامرة وهم دائمًا منفتحون على التجارب الجديدة. هم أيضًا أشخاص اجتماعيون للغاية ويصنعون صداقات جديدة بسهولة.

كما أن الأشخاص الذين من حولهم يشعرون براحة تامة معهم، ورغم ذلك فإن معظم هذه ال علاقات تكون عابرة إلى حد كبير.

الوضعية (B)

الأشخاص الذين يجلسون في هذا الوضع هم حالمون بمعنى الكلمة! إنهم أناس أصحاب خيال خصب ويمكن أن يعيشوا بكامل حواسهم في عالم الأحلام بينما أعينهم مفتوحة!

تأتي الأفكار الرائعة إلى رؤوسهم، طازجة تمامًا وحينما يشاركونها مع الآخرين، فإنهم يجدونها مثيرة!

هم كذلك أشخاص متعاطفون ومتفهمون للغاية ويمكنهم التواصل بسهولة مع غيرهم، لكن نتيجة لهذا فإنهم أحيانًا ما يبقون في المؤخرة ! هم أيضًا مستمعون ممتازون للآخرين وفي تواصل تام مع مشاعرهم.

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الوضعية (C)

هؤلاء أشخاص فوضويون في الغالب ويجدون صعوبة في التركيز أو البقاء ساكنين! حتى عقولهم دائمًا ما تكون في حالة حركة ونشاط وكثيرًا ما يتحدثون دون التفكير في التأثير الذي يمكن أن تحدثه كلماتهم.

وهم يشعرون بالملل بسهولة ولديهم مستوى تركيز منخفض للغاية. كما أنهم قادرون على الأداء بصورة أفضل في بيئة سريعة الإيقاع ومع وجود العديد من المحفزات.

حتى في العلاقات، يمكن أن يفقدوا الاهتمام بسهولة وغالبًا ما تكون مشاعرهم تجاه الآخرين متقلبة.

لكن ليست كل الأمور سيئة، لأن الفضيلة الكبرى لهؤلاء الأشخاص هي أنهم انتقائيون للغاية في محاولة منهم لجعل كل شيء يسير بالشكل الأمثل.

الوضعية (D)

غالبًا ما يكونون أشخاص أذكياء جدًا، هم من الطراز الذي يحب التفكير ولكن بعقلانية! هم دقيقون ومنظمون.

وغالبًا ما تكون بيوتهم نظيفة ومرتبة تمامًا، وكل شيء دائمًا في المكان المناسب! وهم أشخاص متحفظون إلى حد ما ولا يكشفون بسرعة أية حقائق عن أنفسهم.

ومع ذلك فهم أناس صادقون جدًا ولا يحبون النميمة، ويحافظون على هدوئهم في جميع المواقف ولا يغيرون وجهة نظرهم بسهولة! في مواجهة المحفزات القوية، مثل المناقشات والجدال والشجار.

يميل هؤلاء الأشخاص إلى تجاهل الموقف وبالكاد يعبرون عن أي عاطفة تجاهه.

الوضعية (E)

يركز هؤلاء الأشخاص بشكل كبير على أهدافهم الشخصية ويعلقون أهمية كبيرة على حياتهم المهنية! إنهم يحبون تحديد أهداف طموحة وبالتالي لا يمكن تحقيقها بسهولة.

إذا حددوا هدفًا فسوف يقاتلون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيقه. يحب هؤلاء الأشخاص أيضًا وضع الأهداف على المستوى الشخصي، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بالصحة والحب.

إنهم مثاليون للغاية، حتى في مظهرهم. ولهذا السبب فإنهم يفقدون أحيانًا ما لديهم بالفعل! لأنهم يستمرون في التطلع إلى الحصول على المزيد والمزيد.