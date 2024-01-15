جورجينا تشعل الجدل مجدداً بصورة بطنها! (شاهد)

وطن – من جديد، عادت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإثارة الجدل والتساؤلات بين متابعيها، بشأن حملها منه مجدداً.

ونشرت جورجينا عبر حسابها في انستغرام، صوراً جديدةً، إحداها كانت تركز فيها على بطنها، حيث ظهرت فيها بفستانٍ أحمر، وتضع يديها على بطنها بطريقةٍ توحي وكأنها حامل . وفق رأي متابعين

في حين رآى آخرون من متابعي العارضة أنها أرادت أن تستعرض مجوهرات مرصعة بألماس، في تلك الصورة .

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ولم تعلن عارضة الأزياء أو رونالدو حتى الآن ما ينفي أو يؤكد ملاحظات الجمهور الأخيرة على شريكته حول حملها، وانتظارهما مولوداً جديداً .

جدير بالذكر أن الثنائي استقبلا طفلهما الأول، وهي فتاة تدعى ألانا مارتينا، في يوليو 2017، وأنجبا فتاة أخرى أسمياها “بيلا” في عام 2022، في نفس الوقت الذي أعلنا فيه عن الوفاة المأساوية لطفلهما الذي ولد ميتًا.