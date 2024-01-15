الرئيسية » حياتنا » إجابة زوجة ساديو ماني عن معرفتها بجورجينا شريكة رونالدو غير متوقعة! (شاهد)

إجابة زوجة ساديو ماني عن معرفتها بجورجينا شريكة رونالدو غير متوقعة! (شاهد)

بقلم
عائشة تامبا زوجة ساديو ماني تقول إنها لا تعرف جورجينا شريكة رونالدو

وطن – في تصريحاتٍ لافتة، قالت عائشة تامبا زوجة ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي، إنّها لا تعرف جورجينا رودريغز شريكة زميل زوجها في النادي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت زوجة ساديو ماني عند سؤالها عن جورجينا رودريغر:” “لا أعرف من هي ولا أمارس أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي”. وفق ديلي ميل البريطانية

وتزوج ساديو ماني من عائشة تامبا البالغة من العمر 18 عامًا، في حفل بسيط يوم 7 يناير في كور مسار، إحدى ضواحي العاصمة داكار.

زوجة ساديو ماني
زوجة ساديو ماني

عائشة تامبا: ثروة ساديو ماني وشهرته لن تغيرني

وقالت زوجة ساديو ماني في أول ظهور لها إن ثروة زوجها وشهرته لن تغير طريقتها المتواضعة، مضيفةً أنّها تهتمّ باستكمال تعليمي للقرآن ولا أعرف من هي “جورجينا” لأني لا استخدم الإنترنت”.

وقالت زوجة ماني خلال حديثها :”إنني أتطلع إلى حياتي الجديدة وأعلم أنها ستكون مختلفة تمامًا”، لكني لا أشعر بأي ضغط لأن شهرة ساديو وأمواله لن تغيرني، ليس هذا ما يهمني، سأظل شخصًا متواضعًا ملتزمًا بإيماني”.

عائشة تامبا
عائشة تامبا

وأضافت زوجة ماني “لست معتاده على الاهتمام بي كثيرًا لأننا عائلة خاصة جدًا، نحن لا نحب التباهي والتحدث عن حياتنا الشخصية، أنا شخص متواضع للغاية، وهذه هي الطريقة التي نشأت بها، ولن يتغير شيء بسبب هذا الزواج، لكنني يشرفني جدًا أن أكون الآن السيدة ماني”.

  • اقرأ أيضاً: 
بعد ظهوره الأول مع النصر السعودي.. ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة (صور)

ولن يذهب ساديو ماني وزوجته لقضاء شهر عسل، بسبب عائشة صاحبة الـ18 عاما التي لديها التزامات بسبب الدراسة والامتحانات.

زواج ساديو ماني
لن يذهب ساديو ماني وزوجته لقضاء شهر عسل

وكشفت الصحيفة أن ماني كان يأمل في قضاء شهر العسل بمجرد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكن عائشة تلقت تعليمات من عائلتها بالتركيز على دراستها قبل امتحانات المرحلة النهائية من الثانوية.

قد يعجبك أيضاً

ماذا تعرفون عن رجيم العصير لمدة 21 يوما؟ إليكم فوائده وكيفية تطبيقه

ماذا تعرفون عن رجيم العصير لمدة 21 يوما؟ إليكم فوائده وكيفية تطبيقه

الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن تثير غضب الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟

عائشة تامبا زوجة ساديو ماني تقول إنها لا تعرف جورجينا شريكة رونالدو

إجابة زوجة ساديو ماني عن معرفتها بجورجينا شريكة رونالدو غير متوقعة! (شاهد)

اللاعب المحترف في صفوف نادي أنطاليا سبور الإسرائيلي ساغيف يحزقيل

القبض على لاعب إسرائيلي في تركيا بسبب الحرب على غزة (القصة الكاملة)

بطن جورجينا يثير تساؤلات مجدداً عن حملها

جورجينا تشعل الجدل مجدداً بصورة بطنها! (شاهد)

استقبال حافل لأحد أعضاء الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بعد عودته إلى بلاده (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior