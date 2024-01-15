إجابة زوجة ساديو ماني عن معرفتها بجورجينا شريكة رونالدو غير متوقعة! (شاهد)

وطن – في تصريحاتٍ لافتة، قالت عائشة تامبا زوجة ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي، إنّها لا تعرف جورجينا رودريغز شريكة زميل زوجها في النادي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت زوجة ساديو ماني عند سؤالها عن جورجينا رودريغر:” “لا أعرف من هي ولا أمارس أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي”. وفق ديلي ميل البريطانية

وتزوج ساديو ماني من عائشة تامبا البالغة من العمر 18 عامًا، في حفل بسيط يوم 7 يناير في كور مسار، إحدى ضواحي العاصمة داكار.

عائشة تامبا: ثروة ساديو ماني وشهرته لن تغيرني

وقالت زوجة ساديو ماني في أول ظهور لها إن ثروة زوجها وشهرته لن تغير طريقتها المتواضعة، مضيفةً أنّها تهتمّ باستكمال تعليمي للقرآن ولا أعرف من هي “جورجينا” لأني لا استخدم الإنترنت”.

وقالت زوجة ماني خلال حديثها :”إنني أتطلع إلى حياتي الجديدة وأعلم أنها ستكون مختلفة تمامًا”، لكني لا أشعر بأي ضغط لأن شهرة ساديو وأمواله لن تغيرني، ليس هذا ما يهمني، سأظل شخصًا متواضعًا ملتزمًا بإيماني”.

وأضافت زوجة ماني “لست معتاده على الاهتمام بي كثيرًا لأننا عائلة خاصة جدًا، نحن لا نحب التباهي والتحدث عن حياتنا الشخصية، أنا شخص متواضع للغاية، وهذه هي الطريقة التي نشأت بها، ولن يتغير شيء بسبب هذا الزواج، لكنني يشرفني جدًا أن أكون الآن السيدة ماني”.

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ولن يذهب ساديو ماني وزوجته لقضاء شهر عسل، بسبب عائشة صاحبة الـ18 عاما التي لديها التزامات بسبب الدراسة والامتحانات.

وكشفت الصحيفة أن ماني كان يأمل في قضاء شهر العسل بمجرد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكن عائشة تلقت تعليمات من عائلتها بالتركيز على دراستها قبل امتحانات المرحلة النهائية من الثانوية.