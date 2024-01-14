17 مباراة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار تبث مجاناً عبر قناة عربية

وطن- زفت قناة الجزائرية الأولى الخبر السار لعشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية، ببث 17 مباراة مجاناً من منافسات بطولة كأس أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وكانت قد افتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بنسختها ال34، بمواجهة المستضيف للبطولة كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب (الحسن وتارا)، التي انتهت بفوز صاحب الأرض كوت ديفوار بهدفين نظيفين دون مقابل.

17 مباراة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 تبث مجانا

ونشرت القناة الجزائرية الأولى الأرضية تفاصيل القناة الناقلة لنحو 17 مباراة من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار خلال النسخة ال34 الجارية.

تاريخ يدعو للفخر! ✨ المنتخبات التي حققت البطولة الأغلى في القارة السمراء عبر التاريخ. 🏆 هل نرى بطلًا جديدًا في نسخة كأس الأمم الإفريقية 2023؟ 🤩#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023pic.twitter.com/jwsWoIuEJY — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 10, 2024

وستبث المباريات ال17 من بطولة كأس الأمم الإفريقية مجاناً عبر القناة (programe national)، وجاء ترددها على النحو الآتي:

تردد القناة (programe national): 11680، 12054.

معدل الترميز: (27500/H).

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

رابط القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لبث مباريات كأس أمم أفريقيا مجاناً

المباريات ال17 التي تبث مجانا من منافسات كأس أمم أفريقيا 2024

وستنقل قناة (programe national)، 9 مباريات من منافسات دور مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، وهم كما يلي:

مباراة الافتتاح: كوت ديفوار X غينيا بيساو.

مصر X موزمبيق.

الجزائر X أنغولا.

موريتانيا X بوركينا فاسو.

السنغال X الكاميرون.

زامبيا X الكونغو الديمقراطية.

نيجيريا X كوت ديفوار (ساحل العاج).

الجزائر X بوركينا فاسو.

الجزائر X موريتانيا.

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كما وستنقل مباراتين من منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، ومثلهما في دور الثمن و النصف النهائي من البطولة الإفريقية القارية.

🔔📷#لقطة_اليوم | كان حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 مبهرا ومميزا ، وقد تضمن العديد من اللوحات الفنية الجميلة التي عكست ثقافة شعوب القارة السمراء بكل ألوان طيفها، نتابع ذلك في لقطة اليوم pic.twitter.com/meRkm71zhn — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 13, 2024

وكذلك ستبث مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والنهائية من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وتستضيف ساحل العاج (كوت ديفوار)، حاملة اللقب مرتين، أحداث النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 داخل بلادها، خلال الفترة ما بين ال13 من شهر يناير الجاري، وحتى ال11 من شهر فبراير القادم.