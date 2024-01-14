ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني للمرة ال13 على حساب الغريم برشلونة (شاهد)

وطن- توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة ال13 في تاريخه، بعد فوزه على الغريم التقليدي برشلونة برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مباراة نهائي قمة كلاسيكو الناري بين كلا الفريقين على ميدان ملعب (الأول بارك) في المملكة العربية السعودية.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهاتريك التاريخي في مرمى شباك برشلونة بكلاسيكو الأرض في الدقائق ال7 وال10 وال39 من ركلة جزاء.

كما وأحرز مواطنه رودريغو الهدف الرابع لصالح الفريق الملكي الأبيض في الدقيقة ال64.

كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

وجاء الهدف الوحيد لفريق برشلونة داخل مرمى الغريم ريال مدريد في مباراة كلاسيكو بنهائي كأس السوبر الإسباني 2023، عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال33.

وشهدت المباراة طرد مدافع فريق برشلونة رونالد أراخو بالبطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة في الدقيقة ال71. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتوج النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بجائزة أفضل لاعب في مباراة قمة نهائي الكلاسيكو أمام برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني 2023، بعد تسجيله الهاتريك التاريخي في المباراة.

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تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة

ولعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة أمام غريمه التقليدي برشلونة، بتشكيلة أساسية في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع الريال: فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو.

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد

ودخل المدرب الإسباني تشافي المباراة أمام منافسه ريال مدريد، في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بتشكيلة أساسية، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إجناسيو بينيا.

دفاع البرسا: أراخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، بالدي.

خط الوسط: غوندوغان، دي يونج، بيدري.

مركز الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، سيرجي روبيرتو.

ورفع ريال مدريد عدد ألقابه الذي توج بها ببطولة كأس السوبر الإسباني إلى 13 لقباً خلال مشواره الكروي بهذه البطولة، بفارق لقب عن الوصيف برشلونة الذي توج ب14 مرة.