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العلم الفلسطيني حاضر في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (فيديو)

بقلم
رفع العلم الفلسطيني في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- رفع أحد الجماهير داخل مدرجات ملعب (الحسن واتارا)، الذي احتضن مراسم افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، السبت، العلم الفلسطيني للتضامن مع القضية العادلة إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة لليوم ال100 على التوالي.

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رفع أحد الجماهير المشجعة لمنتخب المستضيف للبطولة الإفريقية بنسختها ال34 ساحل العاج (كوت ديفوار)، العلم الفلسطيني خلال افتتاح بلاده كأس أمم أفريقيا 2024.

رفع العلم الفلسطيني في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وافتتحت دولة ساحل العاج (كوت ديفوار)، النسخة ال34 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، التي شهدت العديد من الفقرات المتنوعة بما يعكس الثقافة الإفريقية خلال مراسم الافتتاح للبطولة الإفريقية.

كما وشهدت مشاركة النجم المصري محمد رمضان في أحد الفقرات الغنائية الإفريقية، خلال مراسم افتتاح البطولة الإفريقية داخل ملعب (الحسن واتارا) بدولة ساحل العاج حاملة اللقب مرتين بهذه البطولة القارية السمراء.

وارتقى أكثر من 23 ألف جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرح نحو 60 ألف ويزيد شخص بجراح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف العشوائي في أماكن متفرقة من قطاع غزة، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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وتغلب صاحب الأرض كوت ديفوار (ساحل العاج) على منافسه غينيا بيساو، السبت، في أولى مباريات كأس أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات بهدفين نظيفين دون مقابل.

وسجل هدفي منتخب كوت ديفوار داخل مرمى منافسه غينيا بيساو، سيكو فوفانا في الدقيقة ال4 وجان فيليب كراسو في الدقيقة ال58.

واعتلى منتخب كوت ديفوار صدارة ترتيب المجموعة الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات برصيد 3 نقاط، فيما احتل غينيا بيساو أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.

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رفع العلم الفلسطيني في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

العلم الفلسطيني حاضر في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (فيديو)

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