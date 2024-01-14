اعرف شخصيتك من قبضة يدك

وطن- يحاول علماء النفس بشكل مستمر تحليل الصفات والشخصيات من مختلف الجهات، ومن ضمنها كشف الصفات الشخصية لكل شخص من خلال طريقة قبض اليد.

وهناك عدة أنواع من قبضات اليد، ولكل شخص لازمة معينة في قبض اليد أثناء الكلام، والتي تكون بشكل تلقائي ولكنها لها مدلول نفسي.

قبضة الإبهام ناحية الأعلى:

أنت شخص نشيط تنبعث منك الحيوية، تحاول البحث عما هو جديد، وتحب مساعدة الآخرين. تحب أن تقود من معك في العلاقة، وذلك لأنك شخص حكيم ويحترمك الجميع، ولا تحب الكلام الكثير وتفضل الفعل عن الكلام.

قبضة الإبهام داخل اليد:

أنت شخصية ذكية، ولكنك لا تنجح بشكل دائم في الحصول على صداقات ناجحة. قد يظن من يعرفك للوهلة الأولى أنك ذو طبع شديد، ولكنهم يكتشفون بعد ذلك أنك تحاول إخفاء ضعفك وحنيتك.

كما أنك شخص قلق وتفكر كثيراً، ودائما ما تحتاج إلى المساندة المعنوية من الشخص القريب منك.

قبضة اليد الإبهام مستوى:

لا تحب سلوك الطريق السهل، بل تحب المغامرة والطريق الصعب في كافة نواحي الحياة، شخصية عملية جادة، تخشى الفشل لذلك لا تحب إتخاذ القرارات السريعة الجريئة. تحب التواجد وسط محبينك طوال الوقت وتحب سماع كلمات المدح والتشجيع منهم.

قبضة اليد الإبهام للأسفل:

أنت شخص قوي ولكنك خجول، تمتلك عقلا يفكر بسرعة ولديك موهبة الابتكار، ولكنك متواضع رغم ما تملكه من صفات كثيرة مميزة. تحب أن تكون على علم بكل التفاصيل مما قد يشتت تركيزك. من يعرفك يطلب نصيحتك بسبب حكمتك ولأنك تعطي من تحب نصائح قيمة وتعرف كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة.