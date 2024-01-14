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 استبعاد كريم بنزيما من تشكيلة الاتحاد السعودي بسبب هذا التصرف!

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اللاعب كريم بنزيما

وطن- يمر النجم الفرنسي كريم بنزيما في أسوأ فترة بمشواره الكروي بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني وانتقاله إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي.

فقد قرر المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، استبعاد الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، من المعسكر التدريبي لفريق اتحاد جدة السعودي المقرر إقامته في مدينة دبي.

استبعاد كريم بنزيما من تشكيلة الاتحاد السعودي

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن قرار استبعاد اللاعب بنزيما لاعب ريال مدريد السابق، من معسكر تدريب الاتحاد السعودي في دبي بقرار من المدرب، جاء على خلفية استمرار غياب اللاعب عن تدريبات الفريق في الآونة الأخيرة.

كريم بنزيما
استبعاد بنزيما من تشكيلة معسكر تدريب الاتحاد السعودي في دبي

وأردفت الصحيفة، ” كريم بنزيما غاب عن 3 حصص تدريبية متتالية عن صفوف فريق الاتحاد السعودي، بدون حصول على إذن مسبق من قبل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو”. وهو ما دفع مدرب الفريق لاتخاذ عقوبة تجاه اللاعب.

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طلب كريم بنزيما بعد خسارة الكلاسيكو السعودي

وكانت تقارير صحيفة سعودية، قد أشارت بأن استمرار غياب الفرنسي بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عن صفوف العميد بطل دوري روشن الموسم الماضي، لمدة تتخطى أسبوعين منذ خسارة مباراة الكلاسيكو أمام النصر، بعد طلب اللاعب الحصول على إجازة لمدة 3 أيام قبل التوقف الخاص ببطولة كأس آسيا 2024.

لكن اللاعب بنزيما لم يعد إلى تدريبات نادي اتحاد السعودي، من أجل التحضير مع الفريق لنصف الموسم الثاني إلى يومنا هذا. وهو ما يفتح الباب أمام تفكير بنزيما في الرحيل عن الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية الميركاتو؟!

الفرنسي كريم بنزيما
كريم بنزيما والمدرب غاياردو

وتلقى فريق الاتحاد السعودي خسارة ثقيلة أمام منافسه النصر بقيادة زميله السابق كريستيانو رونالدو، بخماسية ثمينة مقابل هدفين في الدوري السعودي الممتاز، وهو ما عرض اللاعب لانتقادات واسعة من قبل جماهير العميد بسبب مستواه.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السابع من الدوري السعودي روشن برصيد 28 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر الهلال برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.

ويرتبط الفرنسي كريم بنزيما بعقد لمدة 3 مواسم قادمة مع نادي الاتحاد السعودي، أي حتى صيف عام 2026.

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