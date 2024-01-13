استبعاد 4 لاعبين.. تشكيلة مباراة مصر ضد موزمبيق والتوقيت في كأس أمم أفريقيا 2024

وطن- ذكرت تقارير صحفية مصرية قرار المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد 4 لاعبين من تشكيلة منتخب مصر ضد موزمبيق، الأحد، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية، فإن قرار المدرب البرتغالي فيتوريا باستبعاد 4 لاعبين من المنتخب المصري قبيل مواجهة موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، جاء بناء على اللوائح التي تنص عليها البطولة الإفريقية بنسبة للأعمار، حيث أن المتاحين هم 23 لاعباً من أصل 27 لاعباً.

تشكيلة منتخب مصر ضد موزمبيق

فيما لم تكشف الصحيفة المصرية عن أسماء اللاعبين الأربعة الذين تم استبعادهم من قائمة تشكيلة المنتخب المصري قبيل مواجهة موزمبيق، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الفراعنة المصري، المباراة أمام موزمبيق، بتشكيلة أساسية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الفراعنة: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، عمر عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية (حمدي فتحي)، محمد النني، إمام عاشور.

مركز الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد (عمر مرموش)، محمود تريزيجيه.

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معلق مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق، المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

وستنقل مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين في البطولة الإفريقية السمراء بنسختها ال34، على قناة (BeIN sports AFCON 1) بتردد على القمر الصناعي 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

موعد مباراة مصر ضد موزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024

وستنطلق مباراة منتخب مصر (الفراعنة) أمام منافسه منتخب موزمبيق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أمام بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

يذكر بأن منتخب مصر قد توج وصيفاً في النسخة الماضية للبطولة الإفريقية لعام 2022 الكاميرون بعد الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4/2.