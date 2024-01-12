موقف حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

وطن – علّقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، على الغارات الأمريكية والبريطانية التي ضربت عدة مناطق في اليمن.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان، إنها تدين بشدة “العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن“، مؤكدة أنها تحمل البلدين مسؤولية تداعيات هذا الاعتداء على أمن المنطقة.

وقال البيان: “ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الأمريكي البريطاني، والقصف الجوي والبحري على الأراضي اليمنية، ونعدّه جريمة وعدواناً سافراً على السيادة اليمنية، وتهديداً لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية جاءت لحماية الاحتلال الصهيوني النازي وللتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وعموم المنطقة العربية”.

وأضافت: “إننا إذ نثمن عاليًا موقف اليمن الشقيق وشعبه البطل في وقوفه مع شعبنا الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، فإنّنا نؤكّد أنَّ العدوان الغاشم على اليمن هو عمل إرهابي غير محسوب، واقعٌ تحت تأثير إرادة الاحتلال الصهيوني وقيادته النازية المتطرّفة، ولن يزيد المنطقة إلا اشتعالاً وتوتراً؛ تتحمَّل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن”.

وتابعت حركة حماس: “نؤكّد أنَّ المنطقة لن تشهد أمناً واستقراراً إلاّ بإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية والعربية، وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية، باحترامهما سيادة الدول ومصالح الشعوب العربية”.

وأشار البيان، إلى أن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم الصهيونية الوحشية، وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرَّض لها الشعب الفلسطيني، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدّمتها المسجد الأقصى المبارك.

بيان حركة الجهاد الإسلامي

بدورها، عبرت حركة الجهاد الإسلامي عن إدانتها لـ”العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن”.

وقالت الحركة في بيان: “هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين”.

وأضافت أن “هذا العدوان يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وتابع البيان: “نحيي الموقف اليمني الشريف والشجاع، وندين كل مواقف الخذلان العربي، ونؤكد أن مقاومة شعوب أمتنا هي التي ستنتصر في النهاية”.

وختمت الجهاد الإسلامي قائلة: “ندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضا للعدوان على اليمن الشقيق الذي نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين”.

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تفاصيل الغارات الأمريكية البريطانية

وكان بيان عسكري قد صدر عن جماعة أنصار الله “الحوثيين”، استعرض تفاصيل ونتائج الغارات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت عدة مناطق من اليمن.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في البيان: “أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم غاشم على الجمهورية اليمنية بـ73 غارة، استهدفت العاصمةَ صنعاء ومحافظاتِ الحديدة وتعز وحجةَ وصعدة”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدق الله العظيم أقدمَ العدوُّ الأمريكيُّ… pic.twitter.com/KoLpz5eEDa — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 12, 2024

وأضاف: “أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة”.

تعهد حوثي بالرد

وتابع: “العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب”.

وذكر بيان يحيى سريع: “إن القوات المسلحةَ اليمنيةَ لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله”.

وختم البيان قائلا: “إن هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، والقوات المسلحةُ اليمنيةُ تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر”.