“مقدرتش أمنعها” .. محمد رمضان يثير جدلاً بصورة وهو يقبل فنانة كويتية! (شاهد)

وطن – “طلبت تتصور ما قدرتش امنعها و ماكنتش اعرف انها كويتية”، بهذه العبارة ردّ الفنان المصري محمد رمضان على إعادة مغردين نشر صورة له وهو يقبل الفنانة الكويتية إيما شاه.

وعلّق محمد رمضـان عبر حسابه في منصة X على الصورة المتداولة، وقال: “طلبت تتصور وما قدرتش أمنعها، وما كنتش أعرف إنها كويتية -في إشارة منه إلى إيما شاه -.. وبعدين الصورة دي منذ 6 سنوات في كاليفورنيا”.

وفي نفس السياق، علّق النجم المصري الشهير على صورة نشرها مغردون وهو يقبل فتاة سودانية، وقال: “علشان عارف إنها من السودان .. قابلتها بالأحضان”.

في شأنٍ آخر، أعلن “رمضان” وصول قناته على Youtube إلى 5.5 مليار مشاهدة.

🙏🏽✨ My YouTube channel has reached 5.5 Billion views

الحمد لله pic.twitter.com/uDtClpG0tB — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) January 12, 2024

ووصل النجم المصري، إلى أبيدجان بكوت ديفوار، استعدادا لإحياء حفل إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

La fête a déjà commencé ! Souhaitons un Akwaba à notre @Mohamed_Ramadan en terre d’ivoire 😍😍😍

CAN qui sera chic quand tu vois tu sais 😌#TotalEnergiesAFCON2023 #AFCON2023 #CAN2023 pic.twitter.com/fsuDPljIu0 — Universal M Africa (@U_M_Africa) January 10, 2024