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“مقدرتش أمنعها” .. محمد رمضان يثير جدلاً بصورة وهو يقبل فنانة كويتية! (شاهد)

بقلم
محمد رمضان يقبل الفنانة الكويتية إيما شاه

وطن – “طلبت تتصور ما قدرتش امنعها و ماكنتش اعرف انها كويتية”، بهذه العبارة ردّ الفنان المصري محمد رمضان على إعادة مغردين نشر صورة له وهو يقبل الفنانة الكويتية إيما شاه.

وعلّق محمد رمضـان عبر حسابه في منصة X على الصورة المتداولة، وقال: “طلبت تتصور وما قدرتش أمنعها، وما كنتش أعرف إنها كويتية -في إشارة منه إلى إيما شاه -.. وبعدين الصورة دي منذ 6 سنوات في كاليفورنيا”.

رد محمد رمضان على صورته وهو يقبل إيما شاه
رد محمد رمضان على صورته وهو يقبل إيما شاه

وفي نفس السياق، علّق النجم المصري الشهير على صورة نشرها مغردون وهو يقبل فتاة سودانية، وقال: “علشان عارف إنها من السودان .. قابلتها بالأحضان”.

محمد رمضان يقبل فتاة سودانية
تعليق محمد رمضـان على صورته وهو يقبل فتاة سودانية

في شأنٍ آخر، أعلن “رمضان” وصول قناته على Youtube إلى 5.5 مليار مشاهدة.

ووصل النجم المصري، إلى أبيدجان بكوت ديفوار، استعدادا لإحياء حفل إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

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محمد رمضان يقبل الفنانة الكويتية إيما شاه

“مقدرتش أمنعها” .. محمد رمضان يثير جدلاً بصورة وهو يقبل فنانة كويتية! (شاهد)

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