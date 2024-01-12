قطر تفوز على لبنان بالثلاثة في افتتاح كأس آسيا 2024 .. شاهد أهداف المباراة

وطن- تغلب منتخب قطر مستضيف البطولة الآسيوية على نظيره الشقيق لبنان، الجمعة، بثلاثية نظيفة دون مقابل، في افتتاح منافسات كأس آسيا 2024 قطر على ملعب (استاد لوسيل).

وجاء الهدف الأول لصاحب الأرض منتخب قطر مع نهاية الشوط الأول من المباراة عند الدقيقة ال45 عن طريق أكرم عفيف، في الزاوية اليمني لمرمى المنتخب اللبناني.

مباراة قطر ضد لبنان في افتتاح كأس آسيا 2024

وعزز القطري المعز علي نتيجة التقدم في نتيجة المباراة أمام لبنان بهدف ثاني في الدقيقة ال56 برأسية مباغتة، قبل أن يعود أكرم عفيف ليسجل الهدف الثالث للعنابي القطري عند الدقيقة ال90+6 من الوقت البديل.

ويعد القطري أكرم عفيف لاعب نادي السد أول لاعب قطري يساهم في الأهداف خلال 4 مباريات متتالية في كأس آسيا، بتسجيل 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة مع العنابي القطري.

أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا

كما هو الحال مع القطري المعز علي، الذي أصبح أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا برصيد 10 أهدف، خلف الإيراني علي دائي الذي سجل خلال مشواره قبل اعتزاله كرة القدم 14 هدفاً.

وحضر المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان نحو 82.490 متفرج داخل مدرجات ملعب (استاد لوسيل)، وفق ما نشرته قنوات الكأس القطرية الناقلة لأحداث هذه البطولة.

اقرأ أيضاً:

تشكيلة منتخب قطر ضد لبنان

ولعب المدرب الإسباني تينتين ماركويز، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا 2024 قطر أمام منافسه المنتخب اللبناني، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: مينديز، علي أسد، رو رو.

مركز الوسط: محمد عبد الوهاب، أحمد فتحي، الهيدوس، يوسف عبد الرزاق يوسف، عبد العزيز حاتم.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

تشكيلة منتخب لبنان ضد قطر

ودخل المدرب ميودراغ رادولوفيتش ‏ المباراة أمام صاحب الأرض منتخب قطر، بتشكيلة أساسية في أولى مواجهات كأس آسيا 2024 لدور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: مصطفى مطر.

دفاع منتخب لبنان: نور منصور، روبرت ملكي، قاسم الزين.

خط الوسط: حسين علي زين، علي طنيش، حيدر، وليد شور، نصار نصار.

مركز الهجوم: باسل جرادي، حسن المعتوق.

وبهذا الفوز تصدر منتخب قطر مستضيف البطولة الآسيوية صدارة ترتيب مجموعته الأولى في منافسات بطولة كأس آسيا 2024 لدور المجموعات، برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب لبنان بتلك الخسارة أدنى ترتيب المجموعة بدون نقاط.