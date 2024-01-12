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“قتلى و73 غارة وتعهد برد”.. متحدث الحوثيين العسكري يكشف تفاصيل الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن

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غارات أمريكية وبريطانية على اليمن

وطن – صدر بيان عسكري عن جماعة أنصار الله “الحوثيين”، استعرض تفاصيل ونتائج الغارات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت عدة مناطق من اليمن.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في البيان: “أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم غاشم على الجمهورية اليمنية بـ73 غارة، استهدفت العاصمةَ صنعاء ومحافظاتِ الحديدة وتعز وحجةَ وصعدة”.

وأضاف: “أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة”.

تعهد حوثي بالرد

وتابع: “العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب”.

وذكر بيان يحيى سريع: “إن القوات المسلحةَ اليمنيةَ لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله”.

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وختم البيان قائلا: “إن هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، والقوات المسلحةُ اليمنيةُ تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر”.

غارات أمريكية بريطانية

وشنَّت الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن في وقت مبكر من فجر الجمعة.

وقال مسؤول أمريكي إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن العملية انتهت لكن بلاده تحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات.

أكثر من 100 صاروخ في الغارات الأمريكية البريطانية

في السياق، قال قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط براد كوبر، إنّ الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا ضد مواقع للحوثيين في اليمن جاءت لتقويض قدرتهم على مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر.

وأضاف أن الغارات استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق للحوثيين، مشيرا إلى استخدام القوات الجوية أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات.

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