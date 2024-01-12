للمرة الثانية في التاريخ .. ظهور أندر حوت في العالم (فيديو)

وطن – رصدت مجموعة من السياح على متن قارب مستأجر بالقرب من جزيرة بوكيت في تايلاند أندر حوت في العالم “حوت أومورا”.

وهذه هي المرة الثانية فقط في التاريخ التي يتمّ فيها توثيق هذا المخلوق الغامض ذو اللون الأبيض بالكامل أثناء رحلة في يوم رأس السنة الجديدة.

وتظهر اللقطات المخلوق الأبيض الفريد وهو يسبح على طول القارب المستأجر بينما يشاهده السائحون بذهول.

“رائع،” سمع أحد الأشخاص يقول. بينما يقول آخر: يا إلهي!.

أندر حوت في العالم

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد حوت أومورا أبيض بالكامل في تايلاند.بحسب daily mail

وتم إبلاغ إدارة الموارد البحرية والساحلية في تايلاند، عن هذا المخلوق التي أطلقت عملية بحث عن الحيوان الفريد.

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وبعد أيام من البحث، قال المسؤولون إنهم لم يعثروا على الحوت. لكنهم رصدوا ما لا يقل عن أربعة حيتان أومورا أخرى في المنطقة.

حيتان أومورا هي أحدث أنواع الثدييات التي تم التعرف عليها، وفقًا لخبراء من منظمة حماية الحيتان والدلافين.

وشوهدت “أومورا” لأول مرة في عام 2003 على هيئة جثث ميتة قبل أن يتم رصدها أحياء للمرة الأولى في عام 2015.

تمتلك هذه المخلوقات أجسامًا طويلة ورفيعة مما يجعلها تبدو “تشبه الثعبان” وزعنفتها الظهرية “صغيرة ومعقوفة بقوة أو منحنية”.

كما تمتلك حيتان أومورا أيضًا سلسلة من التلال في مقدمة رؤوسها ويمكن أن يصل طولها إلى 40 قدمًا ويصل وزنها إلى 44000 رطل.

وتتواجد هذه الحيتان عادة في البحار الاستوائية والدافئة.

لا يُعرف سوى القليل عن حيتان أومورا، مما جعل العلماء غير متأكدين من عددها وما زالوا يتعلمون عن توزيعها، وأحجامها، والاختلافات المحتملة في المظهر.