صورة مخيفة ومحيّرة .. شبح يظهر لسيدة خلال ركضها في غابة! (شاهد)

وطن – أثارت صورة التقطت خلال سباق للجري لمسافة 100 ميل في أواهو (إحدى كبرى جزر ولاية هاواي الأمريكية) بشهر يناير 2019، جدلاً؛ بسبب ظهور شبح في الغابة.

ووفقاً لصحيفة dailymail البريطانية، فإنّ السيدة “كاي بورليس” كانت تشارك في سباق يُعرف باسم HURT 100 في عام 2019 عندما واجهت شخصية غامضة قد تكون محاربًا قديمًا من هاواي يُعرف باسم Night Marcher، حيث قالت في تدوينة: “حتى يومنا هذا، ما زلنا لا نعرف ما هو”.

كانت “كاسي” صديقة “بورليس” تجري معها في اللفة الرابعة عندما التقطت “كاسي” الصور التي شاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

وذكرت “بورليس” للصحيفة: “بعد عودتنا إلى مكان إقامتنا تلقت كاسي رسالة نصية من والدتها، تتعلق بإحدى الصور التي أرسلتها لها”.

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وأضافت: “كانت صورة حية (متحركة) تظهر فيها شخصية داكنة ترتدي عباءة وتتحرك أمامي بينما كنت أركض”.

وتابعت: “الآن، أعلم أن ذاكرتي ضعيفة للغاية بعد السباق وحتى أثناء السباق، لكنني لم أتذكر تجاوز أي شخص على هذا الشريط من المسار”، مشيرةً إلى وجود جوانب أخرى غير معهودة من ذلك اليوم.

“أشباح من محاربي هاواي”

قامت بورليس وكاسي بالاستعانة بالأصدقاء لمساعدتهما في فك رموز الكائن الموجود في الصورة، عندما علموا بأمر Night Marchers.

واشارت: “وفقًا للأسطورة، هناك أشباح من محاربي هاواي تجوب الجزيرة ويُطلق عليهم اسم “Night Marchers”. إنهم “الظلال القاتلة، والشياطين، والعائدون من الموت الذين يطاردون الجزيرة”.

وقالت بورليس: “إنهم الأشباح للمقاتلين والأبطال والمحاربين القدماء في هاواي”.

بعد إجراء مزيد من البحث، تقول بورليس “اكتشفنا أن معتقدات هاواي القديمة تؤكد أن أي إنسان يحدق بهم سيموت بشكل رهيب وعنيف. وفقًا لمجلة هونولولو، فإن الأشباح الليليين هم أشباح محاربي هاواي القدماء.