الرئيسية » الهدهد » “بشّر وائل الدحدوح”.. رؤيا سارة لرسول الله تُبكي مراسل الجزيرة (فيديو)

“بشّر وائل الدحدوح”.. رؤيا سارة لرسول الله تُبكي مراسل الجزيرة (فيديو)

بقلم
"بشّر وائل الدحدوح".. رؤيا سارة لرسول الله تُبكي مراسل الجزيرة

وطن – تداول نشطاء مقطع مصور أظهر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وهو يبكي متأثراً من مكالمة مع رجل كردي، ينقل له ما شاهده في منامه مواطن وصفه بالصالح قال إنه رأى رسول الله محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال له: “بشر وائل الدحدوح”.

وأظهر المقطع تأثر كبير للصحفي الفلسطيني الدحدوح الذي بات أيقونة يضرب به المثل في الجلد والصبر، وبكائه لحظة سماعه بذلك وترديد: “يا حبيبي يارسول الله”.

وعبر الرجل الذي يتحدث من كردستان العراق عن تضامنه مع غزة، هو وكل الشعب الكردي. وقال إنه تعلم الكثير من الصحفي وائل الدحدوح.

رؤيا رسول الله: “بشر وائل الدحدوح”

وروى المواطن الكردي ما قاله له رجل قال إنه يعرفه بأنه رجل صالح وتقي. وأكد أنه شاهد الرسول في المنام وأعطى وائل الدحدوح هذه البشرى وأكمل: “إن شاء الله نالوا درجة الشهادة”.

وتابع في حديثه الهاتفي مع وائل الدحدوح والأخير يتأثر ويبكي: “نحن باسم كل كردستان نعزيك ونعزي أهلك ونسأل الله أن يرزقهم الشهادة. وأنهم رؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.. الله يجازيك على هذه المصيبة”.

وأكمل عن رؤيا الرجل الصالح لرسول الله في المنام وهو يبشر وائل الدحدوح: “هذا بشرى وأنت تستحق أكثر من هذا والله العظيم ..الله يجازيك”.

وعلق أحد المتابعين متفاعلاً مع الفيديو المؤثر: “المصائب محك الرجال. ظهر معدنك الصافي يا أبا حمزة بطل يعيش بيننا ونحن لا ندري”.

وأضاف: “ربح البيع.. اللهم تقبل شهداءنا وافرغ الصبر الجميل على قلوب أحبائنا.. نحن معكم رغم البعد الجغرافي. الله ناصركم فلا تفقدوا الامل. ما دامت هذه الدنيا لاحد ولدار الاخرة خير ولنعم دار المتقين”.

التفاعل مع رؤيا رسول الله
التفاعل مع رؤيا رسول الله

وكتبت مغردة أخرى: “نسأل الله أن تكون رؤية حق وبشرى له بما صبر، ولا ننس بأن الكثير من أهل غزة فقدوا جميع أهلهم وليس فقط الدحدوح”.

التفاعل مع رؤيا رسول الله
التفاعل مع رؤيا رسول الله

شهداء عائلة وائل الدحدوح

يذكر أن “حمزة الدحدوح” نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، استشهد في 7 كانون الثاني/يناير 2024 بقصف إسرائيلي استهدف صحفيين عرب في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل حمزة استشهدت زوجة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وابنه وابنته وحفيده، باستهداف الاحتلال لمنزل نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما تعرض الصحفي وائل الدحدوح قبل ذلك هو نفسه للاستهداف وأصيب بجروح بينما استشهد زميله مصور الجزيرة سامر أبودقة.

وبعد استشهاد نجله حمزة أكد الدحدوح بتصريحات له: “ماضون رغم الحزن والفقد، باقون على العهد في هذا الطريق الذي اخترناه طواعية وسقيناه بالدماء”.

وأضاف وائل الدحدوح أن الإنسان يحزن ويتألم للفقد “فكيف إذا كان الولد البكر؟”، لافتا إلى أن نجله حمزة كان كل شي بالنسبة له، وأن هذه “دموع الحزن والفراق وليست دموع الخوف والجزع.. نرجو أن يرضى الله عنا ويكتبنا مع الصابرين”.

قد يعجبك أيضاً

طفل سوري يتعرض لتعذيب وحشي على يد أتراك بغازي عنتاب

حرقوا لسانه.. طفل سوري يتعرض لتعذيب وحشي على يد أتراك بغازي عنتاب (فيديو)

"بشّر وائل الدحدوح".. رؤيا سارة لرسول الله تُبكي مراسل الجزيرة

“بشّر وائل الدحدوح”.. رؤيا سارة لرسول الله تُبكي مراسل الجزيرة (فيديو)

إمام المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حَميد، يشيد في خطبة الجمعة "بالشهيد الساجد" تيسير أبو طعيمة دون أن يذكر اسمه صراحة

هل يطيح ابن سلمان بإمام المسجد النبوي بعد خطبته عن “الشهيد الساجد”؟ (فيديو)

حمد بن جاسم يطرح حلولاً لتدراك أخطاء الماضي تجاه فلسطين

“آن الأوان”.. حمد بن جاسم يطرح حلولاً لتدراك أخطاء الماضي تجاه فلسطين

طفلة فلسطينية تترجى جنديا مصريا ليرمي لها "بسكويتا" تسد به جوعها

طفلة فلسطينية تترجى جنديا مصريا ليرمي لها “بسكويتا” تسد به جوعها (فيديو)

رسالة طفل يمني لأمريكا وإسرائيل وحكام العرب تلقى تفاعلا

رسالة طفل يمني لأمريكا وإسرائيل وحكام العرب تلقى تفاعلا (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior