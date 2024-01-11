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سلسلة مطالب حوثية بعد اعتماد قرار يدين “هجمات البحر الأحمر”.. وتهديد جديد

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مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الحوثية على السفن التجارية

وطن – علّقت جماعة أنصار الله الحوثيين، على القرار الذي اعتمده مجلس الأمن، ويدين الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، من أجل إدانة هجمات الحوثيين، على السفن في البحر الأحمر، والمطالبة بإنهاء الهجمات فورا.

وجاء اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان، بأغلبية 11 عضوا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

وأكّد القرار، ضرورة حماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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ويطالب القرار، الحوثيين بالوقف الفوري للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة.

تعقيبا على ذلك، قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله الحوثيين” محمد علي الحوثي: “نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس“: “نطالب مجلس الأمن بالإفراج فورًا عن مليونين وثلاثمائة ألف إنسان من الحصار الإسرائيلي الأمريكي الذي بات سلاحا قاتل وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي”.

وتابع: “نؤكد على وجوب الدفاع عن الظلم بما يمليه علينا ديننا وقيمنا وأن ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأن أي فعل سيكون له ردة فعل وتتحمل أي دولة مسؤلية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية أمريكية بريطانية”.

وقال الحوثي: “نحيط علما شعوب العالم أن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي”.

وتقول جماعة أنصار الله الحوثيين إنها ستواصل هجمات على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بدولة الاحتلال والمتوجهة إليها، في إطار فرض ضغوطٍ على الاحتلال لوقف عداونه المستمر على قطاع غزّة.

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