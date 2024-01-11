جورجينا رودريغز في دبي مع رونالدو بصور وفيديوهات مثيرة (شاهد)

وطن – بعد التقارير التي تحدّثت عن شراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قصراً فخماً في جزيرة المليارديرات بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نشرت شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، صوراً تظهر تواجدها وإياه في الإمارة.

وشاركت جورجينا عبر حسابها في انستغرام، صوراً من دبي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة كعادتها.

كما نشرت جورجينا مقطع فيديو، خلال ممارستها الرياضة في أحد الأندية. فيما ننشرت صورةً لرونالدو وهو يمسك بيد طفلته ويمشي بها فيما يبدو أنه مكان ترفيهي للأطفال .

وسبق أن نشرت عارضة الأزياء صورة جمعتها برونالدو وأطفاله على أحد الشواطئ.

ووفق التقارير، فإنّ رونالدو اشترى قصرًا ضخمًا في جزر الجميرا، المعروفة باسم “جزيرة المليارديرات”، وهي منطقة معزولة في دبي تعد موطنًا لفاحشي الثراء.

وتقع الفيلا على جزيرة خليج جميرا، وتبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، وتحتوي على ست غرف نوم، ومدخل خاص إلى الشاطئ، وصالة تتسع لسبع سيارات، ومنتجع صحي، ومسبح مع إطلالة على وسط مدينة دبي، وأماكن إقامة للموظفين في الموقع.

في حين يقال إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيحصل على القصر الضخم في وقت ما من هذا العام. ويشاع أن المنزل كلف النجم عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لشرائه.

وفي حالة المضي قدمًا في الصفقة، سيصبح العقار سادس ملكية معروفة لـ”الدون” في إمبراطورية تمتد عبر أربع دول وقارتين.