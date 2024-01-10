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ممثل في الكويت يخطف إحدى معجباته إلى منطقة نائية ويهتك عرضها!

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محكمة الاستئناف قضت بحبس ممثل مسرحي في الكويت 15 سنة خطف إحدى معجباته وهتك عرضها

وطن – عوقب ممثل مسرحي في الكويت بالحبس 15 عاماً، بعد اتهامه بخطف إحدى معجباته وهتك عرضها في منطقة نائية.

وبحسب وسائل إعلام ومنصات كويتية، فإنّ محكمة الاستئناف في الكويت قضت بحبس ممثل مسرحي لمدة 15 سنة على التهمة المنسوبة إليه.

وجاء الحكم بعد إدانة الممثل الذي لم تذكر المنصات الكويتية اسمه، بخطف إحدى معجباته بالحيلة، وهتك عرضها تحت الإكراه والتهديد في منطقة نائية.

حبس ممثل مسرحي 15 سنة قام بخطف أحد معجباته بالحيلة وهتك عرضها تحت الاكراه والتهديد في منطقة نائية
الحكم ضد الممثل المسرحي جاء بعد شكوى من المحامي أحمد دشتي (المجلس)

ووفق حساب “المجلس” الكويتي، فإنّ الحكم صدر بعد تقديم شكوى من المحامي أحمد دشتي .

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في سياقٍ آخر، ذكر “المجلس” أنّ محكمة الجنايات قضت بإعدام مواطن كويتي قتل زوجته وقطع جثتها ووزعها في حاويات قمامة لمناطق متفرقة.

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