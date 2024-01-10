مشاهد خاصة لمعارك القسام مع قوات الاحتلال بثها “تلفزيون العربي”

وطن – بث “تلفزيون العربي”، الأربعاء، مشاهد جديدة خاصة لاشتباك مقاتلي القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مع قوات الاحتلال في غزة وإحراق عدد من الدبابات واستهداف الجنود على أطراف القطاع.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ96 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

وأظهر أحد المشاهد الذي التقط كما يبدو بكاميرا أحد الجنود عدداً من جنود الاحتلال داخل مصفحة إسرائيلية في أحد شوارع غزة، ويتم تحديدها كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب الذي بات علامة مسجلة لكتائب القسام.

أحرقوا الدبابات واستهدفوا الجنود.. العربي يبث مشاهد خاصة لاشتباك مقاتلي القسام مع قوات الاحتلال في غزة pic.twitter.com/RQxfMSffqG — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 10, 2024



وتتضمن الدبابة أجهزة رؤية وحماية ولكنها لم تمنع مقاومي القسام من تحويلها إلى هدف سهل، وبدا مقاوم وهو يمد قذيفة الياسين 105 من خلف نافذة تطل على الشارع، وبلحظة يتم تحويل الدبابة ومن فيها من الجنود إلى كتلة من النار واللهب.

تدمير آليات الاحتلال على يد كتائب القسام

وفي مشهد آخر بدا مقاوم داخل مخزن مكشوف وهو يقف بكل صلابة وثبات موجها قاذفه باتجاه دبابة تمر على بعد أمتار منه، ليحيلها إلى مصير سابقتها وسط صيحات” الله أكبر” التي يرددها المقاومون في خلفية الفيديو.

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ومن شرفة منزل مهجور يبدو مقاوم وهو يوجه القاذف باتجاه هدف يقف عند تقاطع شارعين. ويسمع صوت أحد المقاومين وهو يقول للرامي “اشمط” وهي كلمة عامية فلسطينية تعني “إضرب- وبثوان يتحول الهدف إلى كتلة من الدخان الأسود، وفي مشهد تال يتم تحديد هدف عسكري بين أحراش زراعية.

“أُشمُط” .. #كتائب_القسام تبث مشاهد جديدة من المعارك مع قوات الاحتلال في قطاع #غزة . pic.twitter.com/RzRXApD4nq — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 10, 2024

اشتباكات مباشرة

ورصد مقاومو القسام بحسب الفيديو أماكن تموضع للعدو حيث بدت خيام زرقاء يستخدمها جنود الاحتلال، وبدا مقاوم داخل أحراش زراعية وهو يجهز قذيفة مردداً “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى” فتحيل المكان الى كتلة من النيران والدخان.

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وأظهرت مشاهد تالية اشتباكات كتائب القسام مع قوات العدو، حيث بدا مقاومون وهم ينتقلون بين فجوات في منازل مهدمة، قبل أن يشتبكوا مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة.

كما استهدفت قوات العدو بقذائف الياسين ” تي بي جي” وبدا مقاوم وهو يشرف على مبنى عال ويتم تحديد هدف داخل إحدى الشقق. حيث ظهر أحد جنود الاحتلال من خلال منظار، وفي لحظة يتحول الطابق الى كتلة نيران مشتعلة.