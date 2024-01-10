كيف تعرف إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو أنفلونزا أو متحور كورونا JN.1 الجديد؟!

وطن – مع ارتفاع انتشار متحور فيروس كورونا JN.1، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت مصابًا فعلاً بكوفيد أو الأنفلونزا أو نزلة البرد، لأن الأعراض متشابهة إلى حدٍّ كبير، ولكن هناك اختلافات بينها.

نزلات البرد والأنفلونزا وكوفيد، كلها فيروسات مختلفة ولكن يمكن أن يكون لها أعراض متشابهة جدًا ويمكن أن تختلف في شدتها أيضًا.

كوفيد هو مرض تنفسي ناجم عن سلالة فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية.

الأنفلونزا هي أيضًا مرض تنفسي يؤثر على رئتيك، ويمكن أن تكون خطيرة، ولهذا السبب يتم تقديم لقاح الأنفلونزا لبعض الفئات.

تنجم نزلات البرد عن العديد من الفيروسات المختلفة، حيث يؤثر البرد فقط على الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والحنجرة)، وليس على الرئتين. وهي ليست خطيرة، لكن بعض الأعراض تتداخل مع حالتي كوفيد والأنفلونزا الأكثر خطورة.

خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفع عدد الإصابات بفيروس JN.1 بشكل كبير، وعلى الرغم من أنه الأكثر عدوى من بين المتحورات الفرعية العشرة أو أكثر، إلا أنه لم يثبت أنه أكثر خطورة، لكن العلماء ما زالوا ينصحون الناس بتوخي الحذر.بحسب صحيفة mirror البريطانية

ويبدو أن سلالة كوفيد المهيمنة حديثًا JN.1 تشبه في الأعراض تلك التي تسببها سلالات أخرى، والتي تشمل:

1.إلتهاب الحلق.

2.احتقان.

3.سيلان الأنف.

4.سعال.

5.تعب.

6.صداع.

7.آلام العضلات.

8.حمى أو قشعريرة.

ولكن إذا أجريت اختبارًا، ولم يكن فيروس كوفيد، فمن المحتمل أن يكون أنفلونزا.

يمكن أن تظهر أعراض الأنفلونزا بسرعة كبيرة، وتشمل:

1.ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة

2.ألم في الجسد

3.الشعور بالتعب، أو الإرهاق

4.سعال جاف

5.التهاب في الحلق

6.صداع

7.صعوبة النوم

8.فقدان الشهية

9.الإسهال أو آلام البطن

وتتشابه الأعراض عند الأطفال، ولكن من الممكن أيضًا أن يشعروا بألم في آذانهم ويبدون أقل نشاطًا.

ولكن إذا لم تكن شديدة مثل الأنفلونزا، وظهرت الأعراض لديك بشكل تدريجي أكثر، فمن الممكن أن تكون نزلة برد.

يمكن أن تشمل أعراض نزلة البرد ما يلي:

1انسداد أو سيلان الأنف

2.التهاب في الحلق

3.الصداع

4.آلام العضلات

5.السعال

6.العطس

7.ارتفاع في درجة الحرارة

8.الضغط في أذنيك ووجهك

9.فقدان حاستي التذوق والشم

الأعراض هي نفسها عند البالغين والأطفال. في بعض الأحيان تستمر الأعراض لفترة أطول عند الأطفال.

الثلاثة جميعها، نزلات البرد، وفيروس كورونا، والأنفلونزا، معدية. فإذا كانت لديك أعراض، فابق في المنزل للراحة وتحمي الآخرين.