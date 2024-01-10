صور حديثة لقبر السلطان قابوس تثير جدلا.. هل خُولفت وصيته؟ (شاهد)

وطن – تداول عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة أثارت تفاعلا لقبر السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي توفي في مثل هذه الأيام من عام 2020 عن 79 عاما بعد فترة حكم قياسية بين الحكام العرب استمرت 50 عاما.

وبدا القبر الواقع في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط. وظهر في الصور المتداولة صورة قبر السلطان الراحل قابوس بن سعيد وقد أحيط بالورود ـ المنسقة تنسيقا دقيقا ـ من كل جانب.

وبدا قبر قابوس كالمقام المميز، وزعم ناشطون في تعليقاتهم أن هذا يخالف وصية السلطان قبل رحيله، حيث أوصى بأن يكون قبره بالتراب فقط، وفق زعمهم.

صورة حديثة من قبر السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه pic.twitter.com/2tSCX5F0oL — المجلس (@omaniyanews) January 10, 2024

صور قبر السلطان قابوس بذكرى وفاته

وأثارت صور قبر السلطان قابوس الحديثة جدلا وتعليقات متباينة، ورأى آخرون أن هذا أمر مبالغ فيه ولا ينفعه بشيء “وكان الأولى إخراج ثمن هذه الزهور المكلفة للفقراء صدقة على روحه” حسب وصفهم.

وفي التعليقات ذكر مغردون عمانيون أن السلطان الراحل قابوس، أوصى قبل وفاته بأن تكون مراسم الدفن مصغرة، وأن يكون القبر بسيطاً.

فيما شكك آخرون أن يكون السلطان قابوس بن سعيد، قد ذكر هذه الوصية وأن هذا الأمر لم يكن يشغله من الأساس، أو لم تأتي مناسبة لتركه وصية كهذه.

ورأى البعض أن هذا المشهد عادي ويعبر عن تكريم الدولة والعمانيين للسلطان الراحل في ذكرى وفاته، وأن الأمر لا مبالغة فيه أبدا.

حيث تتم هذه العملية مرة واحدة كل عام في ذكرى وفاة قابوس، وأن وضع بعض الورود على قبره ـ تكريما ووفاء لباني نهضة عمان ـ لن تكون بالتكلفة المبالغ فيها كما يزعم البعض.

اللهم اجعل قبر #السلطان_قابوس_بن_سعيد في نور دائم لا ينقطع، واجعله في مساكن جنتك آمناً مطمئناً يا أرحم الراحمين .#أعز_الرجال_وأنقاهم pic.twitter.com/fefrRzh2yN — محمود العوفي (@alaufi5539) January 10, 2024

قبور قادة الخليج

وغالبا ما يتم دفن القادة الخليجيين في مقابر عادية، أو قبور بسيطة في مقابر مخصصة للأمراء.

وشذوذا عن هذه القاعدة دفن الرئيس الإماراتي الراحل ومؤسس الدولة الشيخ زايد آل نهيان، في ساحة مسجد يحمل اسمه، ليتحول لاحقا إلى ضريح.

ودفن أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي توفي منذ أسابيع، في قبر بسيط جدا بمقبرة الصليبخات لا يعلو عن الأرض وليس له شاهد أو أي زخارف.

تعرف على سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

وقابوس بن سعيد من مواليد 1940 في صلالة بمحافظة ظفار.

وكان قابوس هو الابن الوحيد الذكر لوالده سليل الأسرة الحاكمة لسلطنة عمان منذ منتصف القرن الثامن عشر، وسابع سلاطينها.

والسلطان قابوس هو صاحب أطول فترة حكم بين الزعماء العرب، إذ تربع على العرش الذي تسلمه عام 1970 لمدة 50 عاما، حتى وفاته عام 2020.

صورة حديثة من قبر السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه #أعز_الرجال_وأنقاهم في الذكرى الرابعة لرحيله المؤلم والقاسي على قلوب الشعب العماني pic.twitter.com/Stcb8Ev60p — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) January 10, 2024



وفي العام 1970، تولى قابوس بن سعيد الحكم خلفا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، ليبدأ البلد الخليجي مرحلة جديدة في تاريخه، اتسمت ببدء نهضة شاملة وبناء دولة حديثة انضمت لمنظمة الأمم المتحدة.

ومنذ العام 2014، بدأ غياب السلطان قابوس عن المناسبات العامة ووسائل الإعلام يرتبط بحالته الصحية، حيث خضع للعلاج بالفعل خارج بلاده.

ولم تغب شائعات وفاته المتكررة طيلة سنوات المرض تلك، حتى توفي بالفعل عام 2020 وخلفه في الحكم ابن عمه السلطان هيثم بن طارق.