جدول مباريات كأس آسيا 2024 قطر بتوقيت مكة المكرمة والمعلقين

وطن- تنطلق منافسات مباريات كأس آسيا 2024 قطر، الجمعة، بمواجهة المستضيف لهذا الحدث الكروي منتخب قطر العنابي أمام شقيقه اللبناني، في أولى مباريات دور المجموعات للبطولة الآسيوية بنسختها ال18.

ويشارك في بطولة كأس آسيا 2024، 24 منتخباً على مستوى القارة الآسيوية من بينهم 10 منتخبات عربية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ما بين 12 من شهر يناير الجاري وحتى ال10 من شهر فبراير/ شباط القادم.

جدول مباريات كأس آسيا 2024 قطر

ونضع بين يديكم متابعو صحيفة وطن يغرد خارج السرب من كل مكان، جدول مباريات كأس آسيا 2024 قطر لدور المجموعات بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، على النحو الآتي:

دور المجموعات (الجولة الأولى) التوقيت

قطر (المستضيف) X لبنان الجمعة 12/1 – 7 مساءً.

أستراليا X الهند السبت 13/1- 2:30 مساءً.

الصين X طاجيسكتان السبت 13/1- 5:30 مساءً.

سوريا X أوزبكستان السبت 13/1- 8:30 مساءً

اليابان X فيتنام الأحد 14/1- 2:30 مساءً.

البحرين X كوريا الجنوبية الأحد 14/1- 2:30 مساءً.

الإمارات X هونغ كونغ الأحد 14/1 – 5:30 مساءً.

فلسطين X إيران الأحد 14/1- 8:30 مساءً.

العراق X إندونيسيا الاثنين 15/1- 5:30 مساءً.

تايلاند X قرغيزستان الاثنين 15/1- 5:30 مساءً.

الأردن X ماليزيا الاثنين 15/1- 8:30 مساءً.

السعودية X سلطنة عمان الاثنين 15/1- 8:30 مساءً.

دور المجموعات (الجولة الثانية) التوقيت

لبنان X الصين الأربعاء 17/1- 2:30 مساءً.

قطر X طاجيكستان الأربعاء 17/1 – 5:30 مساءً.

سوريا X أستراليا الخميس 18/1- 2:30 مساءً.

الهند X أوزبكستان الخميس 18/1- 6:30 مساءً.

فلسطين X الإمارات الخميس 18/1- 8:30 مساءً.

العراق X اليابان الجمعة 19/1- 2:30 مساءً.

فيتنام X إندونيسيا الجمعة 19/1- 5:30 مساءً.

إيران X هونغ كونغ الجمعة 19/1- 8:30 مساءً.

الأردن X كوريا الجنوبية السبت 20/1- 2:30 مساءً.

البحرين X ماليزيا السبت 20/1- 5:30 مساءً.

سلطنة عمان X تايلاند الأحد 21/1- 5:30 مساءً.

السعودية X قرغيزستان الأحد 21/1- 8:30 مساءً.

دور المجموعات (الجولة الثالثة الأخيرة) التوقيت

قطر X الصين الاثنين 22/1-6 مساءً.

لبنان X طاجيكستان الاثنين 22/1-6 مساءً.

أستراليا X أوزبكستان الثلاثاء 23/1- 2:30 مساءً

سوريا X الهند الثلاثاء 23/1- 2:30 مساءً

إيران X الإمارات الثلاثاء 23/1- 8 مساءً.

هونغ كونغ X فلسطين الثلاثاء 23/1- 8 مساءً.

اليابان X إندونيسيا الأربعاء 24/1- 2:30 مساءً.

العراق X فيتنام الأربعاء 24/1- 2:30 مساءً.

كوريا الجنوبية X ماليزيا الخميس 25/1- 2:30 مساءً.

الأردن X البحرين الخميس 25/1- 2:30 مساءً.

السعودية X تايلاند الخميس 25/1- 6 مساءً.

سلطنة عمان X قرغيزستان الخميس 25/1- 6 مساءً.

المعلقين على مباريات كأس آسيا 2024 قطر

وسيعلق 15 معلقاً رياضياً على منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر، عبر مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، إلى جانب قنوات رياضية أخرى ستنقل منافسات البطولة الآسيوية.

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وجاءت قائمة المعلقين العرب ال15 على منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر، كما يلي:

حفيظ دراجي

عصام الشوالي

حسن العيدروس

علي محمد علي

عامر الخوديري

أحمد البلوشي

عادل الخلو

نوفل الباشي

جواد بده

أحمد المعمري

مضر اليوسف

باسم الزير

محمد عبده

خالد الحدي

محمد بركات