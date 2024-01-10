الخليفي يصدم مبابي بهذا التصريح بعد أنباء اتفاقه مع ريال مدريد!

وطن- صدم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه كيليان مبابي بتصريح صادم وقويّ، بعد الأنباء المتداولة في الآونة الأخيرة عن اتفاق اللاعب مع نادي ريال مدريد للانضمام إلى صفوفه مع نهاية الموسم.

وقال القطري ناصر الخليفي، في تصريح صحفي خرج به عبر إذاعة “RMC” الفرنسية، ” لا أخفى أنني أريد بقاء كيليان مبابي مع الفريق، أفضل لاعب في العالم هو مبابي وأفضل نادٍ له هو باريس”.

تصريح الخليفي عن مبابي

وتابع، ” لديه أفضل مقر تدريب في العالم وهو مقر باريس سان جيرمان الجديد، ولديه أفضل مدرب في العالم وهو الإسباني لويس إنريكي (مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق)”.

وواصل الخليفي حديثه، ” كل عام يلعب مبابي دوري أبطال أوروبا، ونحن نصل إلى أقل تقدير في دور الثمن أو الربع النهائي أو حتى النصف النهائي والنهائي، نحن هنا مع الأندية الكبيرة”.

كأس السوبر الفرنسي 2023

وطالب القطري ناصر الخليفي من كافة وسائل الإعلام بعدم بث الشائعات حول مستقبل مبابي، مشيراً: ” لدينا الكثير من المباريات المهمة جدا هذا الموسم، وأطلب منكم أن تتركوا كيليان وشأنه .. أتركوه وشأنه”.

وأردف، ” لدي اتفاق مع مبابي، لكنه أكد لي أن مسألة رحيله أو تمديد عقده لا تتعلق بالمال”.

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وختم، ” الثنائي المدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس، أنا راضٍ جداً عن عملهما، إنهما يقومان بعمل رائع مع الفريق”.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، قد خرج بتصريح عقب فوز فريقه بكأس السوبر الفرنسي 2023 على حساب نظيره تولوز بهدفين نظيفين دون رد.

وعلق مبابي على أنباء ارتباطه باتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني، ” لدي اتفاق مع الرئيس الخليفي، ولم أحسم قراري بشكل نهائي بعد”.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران الصيف القادم، بعد رفض اللاعب الموافقة على بند لتمديد عقده مع النادي حتى صيف عام 2025.