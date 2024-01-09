8 أعراض لمتحور كورونا JN.1 .. وعالِم فيروسات يحذّر

وطن – خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفع عدد الإصابات بمتحور فيروس كورونا JN.1 بشكل كبير، حيث ارتفع من 4% فقط من جميع الحالات في أوائل نوفمبر إلى 65% في 30 ديسمبر.

ويعتقد الخبراء أن الموجة الحالية من الفيروس قد غذتها السلالة الجديدة إلى جانب التواصل الاجتماعي في عيد الميلاد.وفق صحيفة ميرور البريطانية

وقال الخبراء إن المتحور ينمو بسرعة كبيرة وسيقترب من الأرقام القياسية السابقة قريبًا، وقد يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في المملكة المتحدة في أقل من أسبوع.

8 أعراض لمتحور كورونا JN.1

1.إلتهاب الحلق.

2.احتقان الأنف.

3.سيلان الأنف.

4.سعال.

5.تعب.

6.صداع.

7.آلام العضلات.

8.حمى أو قشعريرة.

الارتفاع السريع في الإصابة بـ JN.1 تذكير بأن الوباء لم ينته بعد

وقال البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة “ووريك”: “إن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالسلالة JN.1 في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم هو تذكير آخر بأن الوباء لم ينته بعد”.

وأضاف: “إن JN.1 هو أحد أكثر المتغيرات التي تتهرب من المناعة حتى الآن ومن المرجح أن يكون السلالة التي ستتطور منها المتغيرات الجديدة”.

وتابع البروفيسور: “يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الأشخاص الذين يعانون من العدوى بفيروس JN.1 خلال الأسابيع المقبلة نتيجة لمزيد من الاختلاط الداخلي بسبب الطقس البارد وعودة التلاميذ إلى المدارس. المزيد من الإصابات يعني المزيد من أيام الإجازة من العمل والمزيد من العلاج في المستشفيات.”

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، أصيب 4.3% فقط من الأشخاص بالفيروس، ولكن يُعتقد أن الأرقام قد ارتفعت بشكل كبير منذ ذلك الحين.

الآن قد يتجاوز عدد الإصابات JN.1 الأرقام القياسية السابقة.

“لم يثبت أنه أكثر خطورة”

على الرغم من أنه الأكثر عدوى من بين 10 متغيرات فرعية أو أكثر، إلا أنه لم يثبت أنه أكثر خطورة.

وحذر العلماء من أن جميع المتحورات الفرعية قادرة على التسبب في مرض خطير، أو كوفيد طويل الأمد، أو حتى الموت.

وقال رولاند كاو، من جامعة إدنبرة، لـ inews: “من المطمئن أنه ليس لدينا أي دليل على أن JN.1 يسبب عدوى أكثر خطورة”.

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واضاف: “لذا، على الرغم من أنه لا يزال يعتقد أن أحدث المعززات وقائية، بالنسبة للأفراد، فمن المفيد أن يكونوا أكثر وعيًا بالاتصال بالأشخاص ذو المناعة الضعيفة، حتى لو كانوا قد حصلوا على اللقاحات الأخيرة – لأننا نعلم أن الحماية ليست 100 في المائة. ويظل من المهم للأفراد الحصول على لقاحات”.

وفي الأسبوع الماضي، قال العلماء إن حالات كوفيد قد تصل إلى مستويات قياسية جديدة بحلول منتصف يناير بعد أن أصبح JN.1 هو السائد خلال عيد الميلاد.

تم استخلاص البيانات من أحدث مسح لعدوى الشتاء أجراه مكتب الإحصاءات الوطني ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

وقدر البحث، الذي نُشر في 21 ديسمبر/كانون الأول، أنه في 13 ديسمبر/كانون الأول، إصابة 2.54 مليون شخص بفيروس كورونا.

وكان هذا أكثر من ضعف المبلغ الذي شوهد في بداية ديسمبر. وجاء في تحذير آخر أن أكثر من 100 ألف بريطاني قد يصابون بـ Long Covid -كوفيد طويل الأمد، في الأسابيع المقبلة.