شاهد صورة جورجينا رودريغيز التي أثارت شائعات عن حمل جديد

وطن – أثارت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو، شائعات بأنها قد تكون حاملاً مرة أخرى بعد نشر الصور الأخيرة للعارضة.

قبل أيام قليلة فقط، كان الموضوع الساخن للحديث هو الأزمة المحتملة في العلاقة بين جورجينا ورونالدو، وفقًا للتقارير.

لكن التكهنات منتشرة بأن العارضة قد تكون حاملاً بما يمكن أن يكون طفلها الثالث مع شريكها رونالدو.

وفي آخر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء بعد عطلة عيد الميلاد، نشرت صورة لها وهي تسافر على متن طائرة خاصة مرفقة بتعليق: “عائلتي حياتي”، إلى جانب عدة صور مع الأطفال وأصدقاء آخرين للعائلة.

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في حين أن التعليق نفسه لم يكشف الكثير، إلا أن بعض متابعيها بادروا لسؤالها مباشرة عما إذا كانت حامل، لكنها لم تردّ على أي منهم.

وعلقت إحدى المتابعات: “تنتظرين مولوداً!”، فيما قالت أخرى: “أنظروا إلى بطنها يبدو أن هناك طفلاً في الطريق؟”.

وما يبدو واضحًا أيضًا هو أن ذلك سيضع حدًا للمعلومات التي ظهرت قبل أشهر والتي تشير إلى وجود مشاجرات متكررة بين الزوجين، بالإضافة إلى علاقة جورجينا المتوترة على ما يبدو مع عائلة رونالدو وإرهاق لاعب كرة القدم بسبب أسلوب حياتها الفاخر.

ولا يبدو أن هذا صحيح، إذا حكمنا من خلال تعليقات شقيقة كريستيانو على صور جورجينا رودريغيز، والتي أوضحت أنهما يعشقان بعضهما البعض.بحسب مجلة marca الإسبانية

أبناء جورجينا وكريستيانو

في يونيو 2017، بعد سبع سنوات من ولادة ابنه الأول، كريستيانو جونيور، عن طريق بديل، وُلد توأم رونالدو، ماتيو وإيفا، في سان دييغو، كاليفورنيا بمساعدة أم بديلة.

كما هو الحال مع مولوده الأول، يسعد رونالدو بالتباهي بطفليه التوأم، ويظهران بانتظام على حسابه على إنستغرام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بصديقته جورجينا.

قبل وقت قصير من عام 2016، وقعت جورجينا، البالغة من العمر 29 عامًا، في حب رونالدو، 38 عامًا، بعد مقابلته أثناء عملها لدى “غوتشي” في مدريد. وبدأ الثنائي بالمواعدة وكانا معًا منذ ذلك الحين.

استقبل الثنائي طفلهما الأول معًا، وهي فتاة تدعى ألانا مارتينا، في يوليو 2017، وأنجبا فتاة أخرى، بيلا، في عام 2022، في نفس الوقت الذي أعلنا فيه عن الوفاة المأساوية لطفلهما الذي ولد ميتًا.