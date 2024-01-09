بعد رفض أنشيلوتي تجديد عقده مع الريال.. هذا هو مدرب منتخب البرازيل الجديد (فيديو)

وطن- أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن إقالة المدرب المؤقت فرناندو دينيز قبل أيام قليلة، من تولي مهمة تدريب منتخب البرازيل، على ضوء نتائجه الغير المرضية بعد خوضه 6 مباريات حقق فيها 3 هزائم وانتصارين وتعادل وحيد.

لكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لم يعلن بشكل رسمي التعاقد مع مدرب جديد بعد، إلا أن اسم دوريفال جونيور هو أبرز المرشحين لتولي المهمة، بعد قرار رفض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتجديد عقده في البقاء مع ريال مدريد حتى صيف 2026.

دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل الجديد

من جهته، أعلن نادي ساو باولو عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، ” المدرب الحالي دوريفال جونيور سيرحل عن الفريق لتدريب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم”.

وأضاف النادي، ” المدرب دوريفال كان يقول إن تدريب منتخب البرازيل هو حلم شخصي تحول إلى حقيقة”.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira. “É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 7, 2024

وكان من المفترض أن يتولى الإيطالي أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني هذه المهمة، إلا أنه رفض بعد موافقته على تجديد عقده مع الملكي الأبيض حتى عام 2024، حيث كانت التقارير قد تحدثت عن مغادرته النادي مع نهاية الموسم الحالي.

🟣🎥 تقرير خاص | أعلن نادي ساو باولو استقالة مدربه دوريـفال جونيور ، تمهيدا لتوليه قيادة المنتخب البرازيلي 🎙️ تقرير | سوزان الداعوق pic.twitter.com/Exp9IBOpvG — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 8, 2024

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من هو المدرب دوريفال جونيور؟!

دوريفال جونيور مدرب كرة قدم برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر 61 عاماً، درب العديد من الأندية في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم، كان أبرزهم فلامينغو الذي توج معه بكأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) عام 2022.

كما وتولى تدريب ساو باولو الذي نجح معه مؤخراً في التتويج بلقب كأس البرازيل عام 2023.

وسيأتي المدرب دوريفال لقيادة تدريب منتخب بلاده السيليساو بشكل دائم، بعد أن بقي المنتخب بدون مدرب دائم، بعد استقالة المدرب تيتي. عقب الخروج من دور ربع نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022.

يشار إلى أن منتخب البرازيل يحتل المركز السادس من ترتيب تصفيات كأس العالم لعام 2026 أمريكا الجنوبية، وهو المركز الأخير المؤهل للمونديال المقرر إقامته في 3 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.