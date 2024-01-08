الرئيسية » تقارير » وزيرة ألمانية: السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن “سياسة التطبيع” (فيديو)

وزيرة ألمانية: السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن “سياسة التطبيع” (فيديو)

بقلم
وزيرة ألمانية تؤكد أن السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن "سياسة التطبيع"
السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن “سياسة التطبيع” بعد عملية طوفان الأقصى بحسب وزيرة الخارجية الألمانية

وطن – كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتصريحات جديدة لها حول طائرات يوروفايتر أن السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن “سياسة التطبيع” وأشارت إلى أن الرياض لها دور كبير في حماية الاحتلال.

وقالت بيربوك بتصريحات نقلتها وسائل إعلام حول موافقة برلين على بيع مقاتلات يوروفايتر إن النظام السعودي يلعب دوراً في الأزمة المتمخضة عن الحرب الإسرائيلية في غزة حيث تعترض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه “إسرائيل”.

وأضافت أن السعودية والاحتلال الإسرائيلي لم يتخليا عن “سياسة التطبيع” بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بل باتت الرياض تحمي الاحتلال من خلال اعتراض صواريخ الحوثيين في اليمن.

بيربوك: “السعودية مساهم رئيسي بأمن إسرائيل”

وجاء حديث الوزيرة أثناء زيارتها للكيان الإسرائيلي وبعد اجتماعها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ووزير الخارجية إسرائيل كاتس في القدس الغربية.

ووفق صحيفة “ديلي صباح” التركية كررت الوزيرة الألمانية وصف السعودية “بالمساهم رئيسي في أمن إسرائيل”.

وقالت بيربوك إن برلين سمحت ببيع مقاتلات “يوروفايتر” للمملكة العربية السعودية بعد سنوات من الفيتو الألماني على بيع هذا النوع من الطائرات.

  • اقرأ أيضا:
موقف حكومة نتنياهو من التطبيع مع السعودية.. إعلام عبري يكشف تطورات مثيرة

ألمانيا ممتنة لحماية النظام السعودي لإسرائيل

وعارضت ألمانيا في السابق مبيعات الأسلحة للسعودية لكن بعد استخدام القوات الجوية السعودية مقاتلات يوروفايتر للدفاع ضد الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه الاحتلال الإسرائيلي سمحت برلين ببيع هذه الطائرات للرياض.

وافقت برلين على بيع مقاتلات يوروفايتر
وافقت برلين على بيع مقاتلات يوروفايتر

وبحسب موقع sueddeutsche تضغط المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة من أجل اتخاذ قرار بشأن 48 طائرة مقاتلة من هذا النوع، وأشارت إلى أنها يمكن أن تطلب خلاف ذلك من منافستها الفرنسية داسو.

  • اقرأ أيضا:
“النكبة السعودية”.. انتصار غزة “أكبر هزائم” محمد بن سلمان

وقالت بيربوك عن ذلك: “هذا يظهر التزام الرياض بمستقبل أفضل في المنطقة. وتقدم المملكة العربية السعودية حالياً مساهمة كبيرة في أمن إسرائيل وفي احتواء خطر اندلاع حريق إقليمية” وفق وصفها.

قد يعجبك أيضاً

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا

رونالدو ينشر صورة مثيرة لجورجينا! (شاهد)

براد بيت وأنجلينا جولي

مشهد محذوف بين براد بيت وأنجلينا جولي من أقوى المشاهد الحميمة في السينما

الاحتلال الإسرائيلي يتكبد أقسى خسارة بهجومين منفصلين في غزة

جيش الاحتلال يتكبد أقسى خسارة منذ بدء الحرب في غزة بهجومين منفصلين

سرايا القدس تنشر فيديو للأسير الإسرائيلي "إليعاد كتسير" يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه

أسير إسرائيلي يؤكد قصف الاحتلال لمكان احتجازه: “لاتقولوا لعائلتي أنكم فعلتم كل شيء لإنقاذي”

طعن إمام مسجد الفاتح باسطنبول بعد هتاف "الله أكبر تسقط إسرائيل" وأعلنت السلطات القبض على المشتبه به

بعد هتاف “الله أكبر تسقط إسرائيل”.. إمام مسجد الفاتح باسطنبول يتعرض للطعن بسكين (فيديو)

الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي نجم مسلسل فوضى

تفاخر بتفجير المنازل في غزة .. المقاومة تصطاد ممثل إسرائيلي شهير (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior