وزيرة ألمانية: السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن “سياسة التطبيع” (فيديو)

السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن “سياسة التطبيع” بعد عملية طوفان الأقصى بحسب وزيرة الخارجية الألمانية

وطن – كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتصريحات جديدة لها حول طائرات يوروفايتر أن السعودية وإسرائيل لم تتخليا عن “سياسة التطبيع” وأشارت إلى أن الرياض لها دور كبير في حماية الاحتلال.

وقالت بيربوك بتصريحات نقلتها وسائل إعلام حول موافقة برلين على بيع مقاتلات يوروفايتر إن النظام السعودي يلعب دوراً في الأزمة المتمخضة عن الحرب الإسرائيلية في غزة حيث تعترض الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه “إسرائيل”.

وأضافت أن السعودية والاحتلال الإسرائيلي لم يتخليا عن “سياسة التطبيع” بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بل باتت الرياض تحمي الاحتلال من خلال اعتراض صواريخ الحوثيين في اليمن.

بيربوك: “السعودية مساهم رئيسي بأمن إسرائيل”

وجاء حديث الوزيرة أثناء زيارتها للكيان الإسرائيلي وبعد اجتماعها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ووزير الخارجية إسرائيل كاتس في القدس الغربية.

وزيرة الخارجية الألمانية من إسرائيل: ممتنون للسعودية لمساهمتها في الحفاظ على أمن إسرائيل، كما أنها لم تتخلى عن سياسة التطبيع. لذلك قررنا الموافقة على بيعهم 48 طائرة يوروفايتر. يجب على الصهـ ـاينة بناء تمثال لابن سلمان في وسط الأراضي المحتلة، فهو أحد أبطالهم القوميين.… pic.twitter.com/0vxy0JIloN — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 8, 2024

ووفق صحيفة “ديلي صباح” التركية كررت الوزيرة الألمانية وصف السعودية “بالمساهم رئيسي في أمن إسرائيل”.

وقالت بيربوك إن برلين سمحت ببيع مقاتلات “يوروفايتر” للمملكة العربية السعودية بعد سنوات من الفيتو الألماني على بيع هذا النوع من الطائرات.

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وعارضت ألمانيا في السابق مبيعات الأسلحة للسعودية لكن بعد استخدام القوات الجوية السعودية مقاتلات يوروفايتر للدفاع ضد الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تجاه الاحتلال الإسرائيلي سمحت برلين ببيع هذه الطائرات للرياض.

وبحسب موقع sueddeutsche تضغط المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة من أجل اتخاذ قرار بشأن 48 طائرة مقاتلة من هذا النوع، وأشارت إلى أنها يمكن أن تطلب خلاف ذلك من منافستها الفرنسية داسو.

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وقالت بيربوك عن ذلك: “هذا يظهر التزام الرياض بمستقبل أفضل في المنطقة. وتقدم المملكة العربية السعودية حالياً مساهمة كبيرة في أمن إسرائيل وفي احتواء خطر اندلاع حريق إقليمية” وفق وصفها.