مشهد محذوف بين براد بيت وأنجلينا جولي من أقوى المشاهد الحميمة في السينما

براد بيت وأنجلينا جولي

وطن – في عام 2005، صدر فيلم Mr. & Mrs. Smith، بطولة النجمين براد بيت وأنجلينا جولي، حيث تدور قصته حول زوجين يعيشان حياة مزعجة ومملة، ولكن ما يجهله كل منهما عن الآخر هو أنهما قاتلان مأجوران يجوبان العالم ويقتلان من أجل المال، وتبدأ حياتهما الزوجية بالإثارة عندما يتم تكليفهما لقتل بعضهما البعض من قبل منظماتهم المتنافسة.

ويصنف فيلم Mr. & Mrs. Smith، فيلم أكشن وكوميديا رومانسية، وحقق إيرادات وصلت إلى 478,207,520 دولار.

وفي فيلم Mr. & Mrs. Smith، ومن أجل الحصول على جمهور أوسع من فئة PG-13، قام المخرج “دوج ليمان” بحذف مشهد حميم بين النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولي.

وقد وصف هذا المشهد كأحد أقوى المشاهد الحميمة في السينما.

وكانت أنجلينا جولي تحدثت عن الضغط النفسي الذي عاشته في فترة طلاقها من الممثل العالمي براد بيت، وكيف أثر الطلاق على صحتها.

وكشفت أنجلينا في مقابلة لها مع مجلة “WSJ”، أن الضغط النفسي الذي عانت منه في تلك الفترة، تسبب في إصابتها بحالة تسمى “شلل بيل“، وهي اضطراب عصبي يؤدي إلى شلل في العضلات على جانب واحد من الوجه، ويجعل الوجه مترهلا.

وقالت جولي: “جسدي يتفاعل بقوة مع التوتر”.

وكان الزوجان السابقان، اللذان تزوجا في أغسطس 2014، معًا لمدة 12 عامًا عندما أعلنا طلاقهما في عام 2016.

حضانة أطفال أنجلينا جولي وبراد بيت بعد الطلاق

وبعد أنباء انفصالهما، ظهرت تقارير تفيد بأنهما دخلا في مشاجرة أثناء وجودهما على متن طائرة خاصة مع أطفالهم في عام 2016.

وفي وثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة Page Six في أكتوبر 2022، زُعم أن ممثل فيلم “Bullet Train” “خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه”.

وجاء في الملف أنه “أمسك جولي من رأسها وهزها”.

كما أنه “سكب البيرة على جولي؛ وفي مرة أخرى، سكب البيرة والنبيذ الأحمر على الأطفال”.

واعترف “بيت” في وقت لاحق بأنه رفع صوته على أطفاله لكنه نفى أن يكون اعتدى جسديا عليهم.

ربما كان براد يشرب الخمر، واعترف بأنه صرخ في وجه ابنه، لكنه أصر على أنه لم يضربه أو يحاول إيذاءه.

وذكر مطلعون أن تقديم جولي كان مجرد حملة تشهير.

في هذه الأثناء، يبدو أن ممثلة فيلم “Maleficent” قد اعترفت في سبتمبر/أيلول بأنها وأطفالها “كان عليهم القيام بالكثير من العلاج” بعد الانفصال.

مُنح الوالدان في البداية حضانة مشتركة لأطفالهما في مايو 2021. ومع ذلك، ألغى القاضي الحكم بعد شهر.

ولم يتم بعد حل مشكلة حضانة أطفال جولي وبيت القاصرين.