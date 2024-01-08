محمد الترك يفتح النار على دنيا بطمة: “9 سنين استحملتك بقرفك” .. ويتحدث عن “الكازينو”!

محمد الترك يفتح النار على دنيا بطمة بالتزامن ومحاكمتها في قضية حمزة مون بيبي

وطن – بالتزامن وعودة تصدّر قضية “حمزة مون بيبي”، المتهمة فيها الفنانة المغربية دنيا بطمة، حيث تعقد جلسات محاكمة فيها هذه الأيام، دخل المنتج البحريني محمد الترك، على خطّ الأزمة، فاتحاً النار على طليقته .

وهاجم المنتج البحريني محمد الترك طليقته دنيا بطمة عقب اتهامها له ببيع أخبارها وتسببه في أزمتها الأخيرة التي انتهت بالحكم عليها بالسجن .

وقال الترك في مقطع فيديو: “أنا 9 سنين استحملتك بقرفك.. بثقالة دمك بقلة نظافة قلبك من عائلتك من حياتك من دنيتك، من كل الأشياء التي تخطر على بال الكفار”.

واضاف: “استحملت وكل هذا بسبب غزل والمسكينة ليلى روز. وعلى أمل في يوم من الأيام تنعدلين، وبعدين تقولين “محمد بيبيع أخباري”.

كما قال متسائلا: “شو الأخبار اللي أبيعها.. والله طالعة رايحة حفلة؟!”.

مضيفا: “أنتم مفضوحين، أنتي فاضحة روحك وين ما تحركتي دشيتي. حتى لو رايحة الكازينو تنزلين سناب أنك في الكازينو.. أنا إيش دخلني في سوالفك.. وهبيع أخبارك لمن؟!.

وكان محمد الترك أكد في أغسطس 2022 انفصاله عن دنيا بطمة، متهّماً أشخاصاً مقربين منهما بالتسبّب به، مشيراً إلى أنه ودنيا بطمة، تجاوزا خلال سنوات زواجهما العشر العديد من العقبات والمشاكل بمساندة بعضهما دون الالتفات إلى أي أحد يريد الوقيعة بينهما.

وشدّد والد الفنانة الشابة حلا الترك، أن انفصاله ودنيا بطمة، لم يكن بسبب خيانته لها، كما ادّعى البعض.

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وسبق أن تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة في بث مباشر وبكت بحرقة طالبةً العفو من الملك المغربي.

وأكدت أنها تتعرّض “لمؤامرة من عصابة كبيرة ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة”.

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يأتي ذلك فيما تواصل دنيا بطمة الدفاع عن نفسها في قضية “حمزة مون بيبي“، وذلك بالتزامن مع جلسة جديدة ستقام الإثنين لمتابعة الاتّهامات الموجهة إليها.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت بسنة حبسا نافذا في حق بطمة، بعدما أدينت ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا.