هذا ما طلبه محمد صلاح من جماهير المنتخب المصري قبيل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2024 (شاهد)

نجوم المنتخب المصري لكرة القدم

وطن- طالب النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، من جماهير المنتخب المصري في بلاده وخارجه بالوقوف ومساندة الفراعنة، خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

ووجه المصري محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة المصري، رسالة إلى الجماهير خلال مؤتمر صحفي عقد معه، قائلاً: ” أنا بحب أدي كل حاجة للمنتخب على قد ما بقدر، بس بحس في ناس شوية مستنية حاجة عشان تتكلم عن صلاح وعلى لاعيبة ثانية للأسف”.

طلب محمد صلاح من جماهير المنتخب المصري

وتابع، “للأسف احنا عايشين عصر السوشيال ميديا كل ما تكبر شوية الجماهيرية تعت المنتخب ما بقتش موجودة زي الأول.. الناس بقت تشجع الأندية والجمهور بقت تشجع اللاعيبة والأندية، ودي حاجة ما كنتش موجودة من قبل .. دي حاجة بقت الكرة المصرية عامة”.

وأردف، “اليوم بنشوف صفحات عشان تدافع عن لاعيبة .. عشان تدافع عن أندية وهما فكرينها حاجة كويسة، أنتا يمكن ما تضرش صلاح عشان أنا مريت بحاجات دي.. بس اللاعيبة تانية جاية صغيرة على المنتخب دي كلوا راح يضرها”.

وأضاف، ” دي بتخلي اللاعيب نفسوا يفكر على نفسه وخلاص، أنا ما أتي إلى هنا عشان اتهم ناس بحاجة أو تخلي ناس تتكلم بعد المؤتمر الصحفي، بص صلاح بقول إيه ولا ما بقولش إيه”.

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شجعوا المنتخب المصري

ونصح صلاح جماهير المنتخب المصري، ” إذا أنت شايف أنو صلاح نجح في الاحتراف خارج مصر، نصيحة شجع منتخب مصر خليه وراه، ما تشجع لاعيب بعينوا ما تشجع فريق بعينوا، بتعوه الأهلي ما يشجعوا الأهلي والزمالك ما يشجوا لاعبوا الزمالك والحديث عنهم على مدى البطولة”.

وواصل، “نفس الكلام لو واحد بحب صلاح ما تكلمش على صلاح على مدى البطولة، تكلم على منتخب مصر، الناس بتلعب هنا باسم منتخب مصر، ما بنفعش تتكلم على لاعيبة وتقسم اللاعيبة في البطولة..”.

وختم، “أنا مريت بالحاجة دي خلال 10 سنين مع المنتخب، في ناس لاعيبة لسا ما مرت وهي جديدة وصغيرة دول هما المستقبل، أنا ما عندي مصلحة أهاجم حد.. ونصيحة للناس خليك ورا المنتخب وشجع المنتخب.. خلوا جمهور ثاني للمنتخب زي زمان عشان اللاعيبة تكون متحمسة تيجي.. ما فيش حدا أهم من المنتخب.. يجب الناس كلها دبقا مع بعض في البطولة”.

ويستهل منتخب مصر (الفراعنة) مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، في منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية السمراء، بمواجهة موزمبيق ويليها غانا والرأس الأخضر.

وستنطلق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار (ساحل العاج)، خلال الفترة ما بين 13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وستختتم في ال11 من شهر فبراير/ شباط المقبل.

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