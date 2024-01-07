ضربة قوية في صفوف المنتخب السعودي قبيل بدء بطولة كأس آسيا 2024

المنتخب السعودي

وطن- تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم ضربة قوية في صفوفه على مستوى اللاعبين، قبيل بدء منافسات بطولة كأس آسيا 2024 قطر.

وذكرت الصحيفة الرياضية السعودية، بأن النجم السعودي أيمن يحيى لاعب نادي النصر، يعاني بتمزق في كاحل أربطة القدم، كما ويحتاج لفترة من العلاج، لن يسعفه الوقت لإتمام ذلك قبيل بدء نهائيات كأس آسيا 2024، التي من المقرر انطلاقها الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.

إصابة أيمن يحيى لاعب المنتخب السعودي

واختار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، ضمن قائمته المكونة من 26 لاعباً، لخوض منافسات بطولة آسيا 2024 قطر.

وبينت الصحيفة، أنه في حال استبعاد أيمن يحيى، سيضطر المدرب روبرتو مانشيني لاعب آخر بدلاً منه قبل رفع ذلك إلى الجهات المنظمة للبطولة الآسيوية لكرة القدم.

وكان مدرب المنتخب السعودي مانشيني، قد استدعى مع نهاية الأسبوع الماضي لمعسكر التدريب في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثي محمد البريك وطلال حاجي وريان حامد.

اقرأ أيضاً:

نهائيات كأس آسيا 2024 قطر

وأضافت، ” لم يتضح ما إذا كان المدرب الإيطالي مانشيني، سيضم أحد الثلاثي البريك وحاجي وحامد، بدلاً من أيمن يحيى حال استبعاده بشكل نهائي، وتعويض بلاعب آخر في نفس المركز”.

وسيلعب المنتخب السعودية، ضمن منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2024، إلى جانب تايلاند وقرغيزستان وسلطنة عمان.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في نهائيات بطولة كأس آسيا 2024، بمواجهة سلطنة عمان ويليها قرغيرستان وتايلاند في منافسات دور المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات نهائيات كأس آسيا 2024، خلال الفترة ما بين 12 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى ال10 من شهر فبراير/ شباط المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام