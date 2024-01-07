تيفو جماهير النجم الساحلي التونسي دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة (فيديو)

تيفو النجم الساحلي التونسي لكرة القدم

وطن- تواصل جماهير النجم الساحلي التونسي لكرة القدم تضامنها مع فلسطين، برفع تيفو جديد داخل مدرجات ملعب حمادي العقربي، تساند فيه المقاومة الفلسطينية الباسلة في وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم ال94.

ودون على التيفو الذي رفعته جماهير النجم الساحلي داخل مدرجات الملعب، خلال مباراة فريقها أمام الأولمبي الباجي في نهائي كأس السوبر التونسي لكرة القدم، الأحد، شعارات تدعم المقاومة الفلسطينية في غزة، “المقاومة إلى يوم الدين” وغيرها.

دعم جماهير النجم الساحلي التونسي المقاومة الفلسطينية في غزة

وكانت جماهير النجم الساحلي قد رفع العديد من الشعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

جماهير النجم الساحلي في #تونس ترفع "تيفو" مساندة للفصائل الفلسطينية في ملعب حمادي العقربي برادس pic.twitter.com/aVyN6S03Qf — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 7, 2024

وخسر فريق النجم الساحلي لقب كأس السوبر التونسي لكرة القدم، بعد هزيمة أمام منافسه الأولمبي الباجي بهدفين نظيفين دون مقابل.

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وسجل هدفي الأولمبي الباجي في مرمى النجم الساحلي، اللاعب لامين با في الدقيقة ال44 وزميله البشير المقدم في الدقيقة ال98.

وتعد المرة الثانية التي توج فيها فريق الأولمبي الباجي ببطولة كأس السوبر التونسي لكرة القدم في تاريخ مسيرته الكروية.

حصيلة الحرب على غزة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1800 مجزرة بحق المدنيين الأبرياء خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، من خلال قصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والكنائس والمشافي بشكل عشوائي دون سابق إنذار.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى أكثر من 22 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب ما يزيد عن 58 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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