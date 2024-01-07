تقرير صادم عن كبار أندية الدوري السعودي بشأن سوق الميركاتو الشتوي

فرض قيود على كبار أندية الدوري السعودي

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد فرض قيودا على كبار أندية الدوري السعودي روشن مع فتح سوق الميركاتو الشتوي للانتقالات.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن صندوق الاستثمارات العامة بالفعل فرض القيود على الإنفاق على التعاقدات مع اللاعبين من قبل كبار الأندية الأربعة وهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الجارية.

فرض قيود على كبار أندية الدوري السعودي

وبينت الصحيف، بأن الأندية ستعتمد فقط على أموالها الخاصة بالنادي من أجل تمويل الصفقات، مع ضرورة أن تكون كل صفقة معتمدة مالياً من خلال سلسلة من المتطلبات المعقدة لإتمام ذلك، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل التعاقدات في سوق الميركاتو الشتوي.

وجاء فرض القيود من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بعد تمويل صفقات ضخمة وجلب العديد من نجوم العالم في كرة القدم إلى دوري روشن في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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سوق الانتقالات الصيفية 2023

كما وشهد سوق الانتقالات الصيفية عام 2023، إبرام العديد من الصفقات القوية بأموال باهظة تقدر ب1 مليار دولار، لعل أبرزهم تعاقد الهلال مع البرازيليين نيمار ومالكوم والبرتغالي روبن بيفيز والمغربي ياسين بونو، وتعاقد الأهلي مع فيرمينو ورياض محرز والنصر مع ساديو ماني وبزوزفيتش والاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما .

ويتربع فريق الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن النصر الوصيف صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويليه في المركز الثالث أهلي جدة برصيد 40 نقطة.

بينما تراجع صاحب اللقب للموسم الماضي اتحاد جدة في المركز السابع من جدول الترتيب برصيد 28 نقطة لهذا الموسم.