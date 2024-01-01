من كان يتخيل هذا؟.. مشاهد جديدة لمعارك القسام أثارت ذعرا في إسرائيل

وطن – بثت قناة “الجزيرة”، الاثنين، مشاهد جديدة حصلت عليها من غزة تظهر استهداف كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عدد من جنود الاحتلال تحصنوا في أحد المنازل وأيضا صيد عدة دبابات إسرائيلية وتدميرها.

ويأتي ذلك مع استمرار الاشتباكات الضارية وسط القطاع المحاصر والمعارك التي تخوضها كتائب القسام، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة “التفاح والدرج”.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ87 كثفت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عملياتها في حي التفاح ومخيم البريج (وسط قطاع غزة) وفي خان يونس (جنوب)، باستهداف آليات ونصب كمائن لجنود الاحتلال وتفجير فوهتي نفقين بقوات إسرائيلية.

مشاهد جديدة لعمليات كتائب القسام بغزة

وأظهر أحد المشاهد في الفيديو الذي رصدته”وطن” مقاوماً قسامياً وهو يركض مسرعاً في شارع ضيق، قبل أن يصل إلى شرفة منزل ويقوم بتسديد قذيفة الياسين 105 وهو يردد “بسم الله الرحمن الرحيم.. ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى”.

ثم يسدد المقاتل القسامي البطل القذيفة باتجاه دبابة كانت رابضة في منطقة خالية وسط مبان مهجورة، فيتم تحويلها إلى كتلة من النيران في ثوان.

ويستهدف مقاوم آخر بحسب المشاهد الجديدة، دبابة من نافذة منزل وهو يردد: “الله أكبر ولله الحمد” فتتحول إلى مصير سابقتها “كتلة لهب”.

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صيد الدبابات

كما ظهر أحد عناصر كتائب القسام في مشهد تال وهو ينتقل بين نوافذ منازل عدة ويوجه قذيفة الياسين 105 باتجاه دبابة بدت على بعد أمتار قليلة منه، ليحولها إلى صيد سهل. كما يستهدف مقاوم آخر دبابة ظهرت بين أحراش كثيفة أمام أحد المباني المهجورة.

وفي مشهد آخر يظهر ثلاثة من جنود الاحتلال من خلال نافذة منزل ويقوم مقاتل قسامي بإطلاق النار عليهم فيرديهم بطلقات نارية متلاحقة.

وكانت كتائب القسام أكدت في بيان لها أنها استهدفت 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكثفت المقاومة الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال وسط القطاع منذ صباح، الاثنين.