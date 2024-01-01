فضيحة إسرائيلية في غزة.. مستوطن ينتحل صفة شرطي ورجل شاباك ويسرق أسلحة وذخائر من منطقة الحرب

وطن- أثيرت ضجة في دولة الاحتلال، بسبب فضيحة تمثلت في إقدام مستوطن على انتحال صفة “شرطي ورجل شاباك” وسرق أسلحة وذخائر من منطقة الحرب في غزة.

وقدَّمت النيابة العامة في إسرائيلي، لائحة اتهام ضد مستوطن يبلغ من العمر 35 عاما، كان قد انتحل صفة “شرطي”، وسرق سلاحا وذخيرة ومعدات عسكرية من منطقة الحرب في غزة.

وأفادت تقارير إسرائيلية، بأنّ هذا الشخص كان قد تواجد منذ 7 أكتوبر في منطقة الحرب وكان قد أخذ صورا له مع شخصية بارزة وصلت إلى غزة للقاء الجنود.

وأقدم المستوطن، على فعل ذلك منتحلا صفة مقاتل ورجل شاباك، وتواجد في منطقة الحرب ومن ثم كانت فرصة الوصول للسلاح سهلة.

ومنذ أن تواجد المُتهم في الحرب بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حتى يوم اعتقاله 17 كانون الأول/ ديسمبر، سرق كميات كبيرة من السلاح والذخائر وزي عسكري وأجهزة اتصال وطائرة مسيّرة.

وعند اعتقاله كان يخزن في سيارته سلاحا وفي بيته وبيت أمه، وفق وسائل إعلام عبرية.

مزاعم المتهم أمام جهات التحقيق

وتشمل لائحة الاتهام الموجهة لهذا الشخص؛ جرائم سرقة أسلحة وذخائر، والحصول على شيء بطريق الاحتيال في ظروف مشددة، والسرقة في ظروف خاصة.

وجاء في لائحة الاتهام أن الظروف المشددة تنعكس في أنه “خلال حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل، قدم المتهم نفسه كمقاتل ويشغل مناصب في الأجهزة الأمنية والوحدات الخاصة، من أجل سرقة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات، كل ذلك في إنقاصها من كمية أسلحة الجيش الإسرائيلي والشرطة.

وخلال التحقيق معه، أكد المتهم أنه لم يخدم أبدا في جيش الاحتلال، وادعى أنه تلقّى سلاحًا من شخص آخر، وهو ما نفاه.

وزعم المتهم أنه عثر على قنابل يدوية وحاول إعادتها لقاعدة زيكيم العسكرية إلا أنهم رفضوا قبولها، كما ادعى أنه حصل على بعض المعدات خلال المعارك، وكان الغرض منها ما قال إنها حماية ال.

وفي إطار التحقيق في القضية، تم استجواب أربعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم ضابط شرطة، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة.

وبنهاية التحقيق، تم إطلاق سراح الأربعة وإحالتهم للحبس المنزلي، وتم إبعاد ضابط الشرطة عن العمل في الوقت الحالي، وسيتم اتخاذ القرار بشأن الأربعة لاحقًا.