توقعات ميشال حايك للسعودية في 2024: خاشقجي جديد وأخبار آل سعود تملأ العالم! (فيديو)

وطن – كشف الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك، عن توقعات عام 2024 لما ستشهده المملكة العربية السعودية.

وقال في لقائه بقناة “mtv” اللبنانية، إن السعودية تعيش لحظة تاريخية تنتشر فيها أخبار وصور آل سعود على جغرافيا واسعة، وإن العرش الملكي السعودي وما ترتبط به من أخبار عن الوراثة والجلوس وغيرها من التفاصيل ستذكر العالم بمشاهد الجلوس على العرش البريطاني.

توقعات ميشال حايك للسعودية في 2024 .. سيناريو مشابه بخاشقجي

وأضاف أن هناك محاولة لتوريط السعودية في سيناريو يذكر العالم بالصحفي جمال خاشقجي الذي اغتاله النظام السعودي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.

نادٍ جديد في السعودية

وأشار ميشال حايك إلى أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال سيشغل وينشئ ناديا مهما في 2024. متوقعا أن الحرب ستشتد على المرأة السعودية الناجحة ولن يفغر لنجاحها.

ولفت إلى التعصب بين جماهير النصر والهلال سيصل إلى حد الانفجار، وستندلع معركة على ملعب كرة قدم سعودي، وأن أيادي من وصفهم بأعداء الرياضة في السعودية ستكون طائلة.

وأوضح أن الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة سيخطط لجعل السعودية ملتقى المثقفين من كل العالم، وأرض خصبة لازدهار ثقافة تواكب العصر.

فجوة بين تركي آل الشيخ وكريستيانو رونالدو

وتوقع ميشال حايك أن تتسع الفجوة بين رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وكبار لاعبي كرة القدم، وتحديدا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وأشار إلى أن المرأة السعودية ستثبت أقدامها على ملاعب كرة القدم، حتى تزاحم المرأة في البلدان التي نشأت فيها اللعبة.

توقعات ميشال حايك للسعودية في 2024 .. صورة محمد بن سلمان

ولفت ميشال حايك إلى أن الديوان الملكي السعودي سيصدر خبرا عاجالا يملأ الشاشات، وأن صورة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ستثير إشكالية كبيرة وتتحول إلى حدث أكبر.

وأوضح أن مسجدا في السعودية سيتحول إلى مركز للمخططات، وأن الطواف حول الكعبة لن يكون تقليديا أو مألوفا.

كما توقع أن يكون محمد بن سلمان محور زيارة تقلب الكثير من الموازين والمعادلات.