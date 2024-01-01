الأهلي المصري يُرد على مُناشدة الطفل الفلسطيني علي العاشق لنادي الجماهير (فيديو)

وطن- رد سريع من نادي الأهلي المصري العظيم بجماهيره وإدارته الحكيمة، على مناشدة الطفل الفلسطيني علي نافذ مشتهى المُصاب في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال87 على التوالي.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي لنادي الأهلي المصري، ” إن رسالة ابننا الفلسطيني علي وصلت، وهي محل اهتمام كبير من قبل مجلس إدارة الأهلي”.

كنت نفسي ألبس قفازات وزي وحذاء الأهلي

وجه الطفل الفلسطيني علي مشتهى المصاب بحروق في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، العاشق لنادي الجماهير الحمراء، مناشدة إلى نادي الأهلي المصري للتكفل بعلاجه، في مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة مباشر، قائلاً: ” أنا الطفل علي نافذ جبر مشتهى، كنت نفسي ألبس قفازات وزي وحذاء الأهلي”.

وأضاف، ” بس بالأخير ألبست هذه القفازات والحذاء، والله كنت نفسي.. أنا قدوتي النادي الأهلي بحبهم كتير”. لترد عليه مراسلة قناة الجزيرة مباشر، ” بتحب نادي الأهلي كتير؟ شو بدك تقولهم يا لله فرصة لهم يسمعوك؟”.

ليقول الطفل الفلسطيني علي العاشق لنادي الأهلي المصري، ” خدوني عندكم أنا وخالتي وبنت عمي وابن خالي، خدوني عندكم عالجوني بس، وأشوف محمد الشناوي (حارس نادي الأهلي) قدوتي وقدوة كل واحد بحب نادي الأهلي”.

وأجاب علي المصاب على سؤال الصحفية الفلسطينية غالية حمد مراسلة قناة الجزيرة مباشر في غزة، ” شو كنت بدك تصير لما تكبر؟”، ليرد عليها: ” حارس نادي الأهلي زي الحارس الشناوي، كنت نفسي ألبس قفازات الشناوي وحذاء وزي الشناوي”.

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وأردف، ” كانت أحلامي أني أسافر على مصر، عشان أشجع نادي الأهلي المصري وأدرب عندهم، وأشوف الشناوي”.

وختم الطفل الفلسطيني علي، ” كنت نفسي كل ما تيجي مباراة أحضرها، هما ما بسودوا وجهنا ببيضوه، آخر مرة فازوا بكأس إفريقيا ورفعوا راسنا واحنا إلنا 11 مرة فرنا بكأس إفريقيا.. مش مرة ولا مرتين 11 مرة، وأنا قدوتي النادي الأهلي وبحبهم، ودمي أحمر عشان أنا أهلاوي”.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر من 21 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب ما يزيد عن 56 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 7 ألاف مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة بفعل القصف إلى الآن.