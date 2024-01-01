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    رياضة

    استبعد الجزائر.. جمال بلماضي يُرشح هذه المنتخبات للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2024

    بلماضي يرشح 6 منتخبات للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    جمال بلماضي
    مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي

    وطن- استبعد مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، من ترشيح محاربو الصحراء من الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، المقرر انطلاقتها في ال13 من الشهر الجاري.

    وقال الجزائري جمال بلماضي، في مؤتمر صحفي أجري معه، الأحد، ” في الغالب المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب هي دائماً نفسها وهي السنغال وتونس والمغرب ومصر وكوت ديفوار ونيجيريا”.

    استبعاد منتخب الجزائر

    وأردف، ” لا يمكن لأحد التنبؤ بمن سيفوز بالبطولة المقبلة، يمكن لبعض المنتخبات أن تصنع المفاجأة”.

    كما وأضاف، “نحن خرجنا في النسخة الماضية من الدور الأول، لذا أقول إننا لسنا من أبرز المرشحين”.

    وختم بلماضي، ” نحن ذاهبون بطموح كبير، سنعمل بهدوء وجدية، مثلما قمنا به في السنوات الماضية، على أمل بلوغ أبعد حد”.

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    منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

    ويستعد منتخب الجزائر الذي يخوض معسكر تدريبي تمهيداً لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، خلال الأسابيع القادمة من هذا الشهر.

    وتُوج منتخب الجزائر ببطولة كأس أمم أفريقيا مرتين خلال مشواره الكروي، فيما يعد منتخب مصر الأكثر تتويجاً بالألقاب برصيد7 ألقاب.

    المدرب بلماضي
    جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر

    ويتنافس منتخب الجزائر (محاربو الصحراء)، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، بجوار أنغولا وموريتانيا وبوركينا فاسو.

    وستنطلق منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار، في ال13 من شهر يناير الجاري، وستختتم في ال11 من شهر فبراير من الشهر القام.

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