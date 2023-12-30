ريال مدريد يحسم أمر أنشيلوتي بهذا القرار النهائي (صور)

وطن- أعلن نادي ريال مدريد، الجمعة، عن تجديد عقد مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مع الفريق الملكي حتى صيف 2026، لينهي بذلك الجدل بشأن ارتباط اسمه بتدريب منتخب البرازيل مع نهاية الموسم.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة (X)، ” أنشيلوتي البالغ من العمر 64 عاماً، والذي كان من المتوقع أن يصبح مدرباً للمنتخب البرازيلي اعتباراً من الصيف المقبل، سيرتبط في النهاية مع الفريق حتى ال30 من شهر يونيو عام 2026″.

تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد

وأضاف البيان، ” مواسم أنشيلوتي الخمسة كمدرب مع ريال مدريد، قاد الفريق للتويج ب10 ألقاب في مختلف المسابقات”.

وأردف الملكي، “المدرب أنشيلوتي هو أول من يفوز بلقب البطولة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا”.

وختم، ” يعد المستر أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، والمدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة ب118″.

اقرأ أيضاً:

تدريب أنشيلوتي منتخب البرازيل

وأنهى المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بهذه الخطوة، الجدل بشأن مستقبله مع النادي الملكي وارتباطه بتدريب منتخب البرازيل “السيليساو” في منافسات كأس أمريكا الجنوبية عام 2024، خلفاً للمدرب فرناندو دينيز الذي يتولى مهمة التدريب بشكل مؤقت.

وكان إدنالدو رودريغيش رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السابق، قد أعلن بأن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي سيتولى مهمة تدريب المنتخب البرازيلي اعتباراً من بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 45 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة للموسم الحالي.