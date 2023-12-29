مروحية الاحتلال تهرب من نيران كتائب القسام في غزة (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو يرصد هروب مروحية عسكرية للاحتلال تحت نيران كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في قطاع غزة.

وشوهد في مقطع الفيديو، مروحية إسرائيلية كانت تحاول الهبوط في قطاع غزة، لنقل جرحى من جيش الاحتلال سقطوا خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية.

وظهرت المروحية الإسرائيلية، وهي تهرب سريعا بعدما استهدفتها نيران المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام، حيث شوهدت وهي تغادر المنطقة سريعا.

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قتلى جيش الاحتلال في الحرب على غزة

وخسرت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 501 عسكري، بينهم 182 منذ التوغل البري في قطاع غزة.

ومن بين هؤلاء 56 برتبة قائد فصيل، و43 برتبة قائد سرية، وثمانية برتبة قائد كتيبة، وخمسة برتبة قائد لواء.

ويشكّل هؤلاء الضباط ما نسبته 23% من مجمل قتلى الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة.

وبالنسبة للمصابين، تؤكد الإحصاءات الإسرائيلية أن 2159 عسكريا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وأن 921 عسكريا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة.

وبحسب المعطيات، فإن لواء غولاني كان أكثر الوحدات العسكرية تسجيلا للخسائر البشرية، وبلغت حصيلة قتلى اللواء نحو 82 ضابطا وجنديا.