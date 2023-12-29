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    رياضة

    بعد برونزية كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري يُتوج بالسوبر المصري للمرة ال14 في تاريخه (شاهد)

    الأهلي يفوز على فيوتشر برباعية ثمينة مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر المصري 2023
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    الأهلي المصري
    احتفال نجوم الأهلي المصري بالسوبر المصري 2023

    وطن- تُوج فريق الأهلي المصري بكأس السوبر المصري 2023، للمرة ال14 في تاريخه، بعد فوزه الثمين على فيوتشر برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( محمد بن زايد) في دولة الإمارات.

    وافتتح فريق الأهلي أحداث المباراة بهدف من توقيع محمود عبد المنعم (كهربا)، داخل مرمى منافسه فيوتشر في الدقيقة ال13.

    وعزز حسين الشحات لاعب الأهلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني عند الدقيقة ال34.

    احتفال الأهلي بكأس السوبر المصري 2023

    وعاد فريق فيوتشر مع مجريات الشوط الثاني إلى أجواء المباراة ليسجل هدف تقليص النتيجة عن طريق اللاعب عمر السعيد في الدقيقة ال76.

    وسجل اللاعب محمد محمود هدف التعادل في الدقيقة ال81.

    ليعود فريق الأهلي المصري صاحب برونزية كأس العالم للأندية 2023، ليسجل الهدف في الدقيقة ال114 عن طريق اللاعب أنطوني موديست، وهدف رابع حسم فيه التتويج باللقب من توقيع كريم فؤاد في الدقيقة ال116.

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    الأهلي المصري وبرونزية كأس العالم للأندية 2023

    وجاء فوز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري 2023 للمرة ال14 في تاريخ مشواره الكروي، بعد تحقيقه للمرة الرابعة الميدالية البرونزية (المركز الثالث) في مونديال كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

    محمود كهربا وإمام عاشور
    احتفال محمود كهربا وإمام عاشور مع لقب السوبر المصري

    وحقق فريق الأهلي الفوز على اتحاد جدة في الجولة الثانية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، وفشله في الصعود إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام البرازيلي فلومينينسي بهدفين نظيفين دون رد.

    ليكتفي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية بعد تحقيق الفوز على بطل قارة آسيا أوراوا الياباني برباعية ثمينة مقابل هدفين.

    نجوم الأهلي المصري
    احتفال الأهلي بالسوبر المصري 2023

    يذكر بأن فريق الأهلي حامل اللقب يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط على منافسه بيراميدز المتصدر برصيد 19 نقطة لهذا الموسم.

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