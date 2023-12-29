بعد برونزية كأس العالم للأندية.. الأهلي المصري يُتوج بالسوبر المصري للمرة ال14 في تاريخه (شاهد)

وطن- تُوج فريق الأهلي المصري بكأس السوبر المصري 2023، للمرة ال14 في تاريخه، بعد فوزه الثمين على فيوتشر برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( محمد بن زايد) في دولة الإمارات.

وافتتح فريق الأهلي أحداث المباراة بهدف من توقيع محمود عبد المنعم (كهربا)، داخل مرمى منافسه فيوتشر في الدقيقة ال13.

وعزز حسين الشحات لاعب الأهلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني عند الدقيقة ال34.

احتفال الأهلي بكأس السوبر المصري 2023

وعاد فريق فيوتشر مع مجريات الشوط الثاني إلى أجواء المباراة ليسجل هدف تقليص النتيجة عن طريق اللاعب عمر السعيد في الدقيقة ال76.

وسجل اللاعب محمد محمود هدف التعادل في الدقيقة ال81.

"أنا الأهلي" 🔝 على طريقة مؤمن زكريا.. لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر ورقصة خاصة لـ إمام عاشور pic.twitter.com/Vy7SFsasEN — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 28, 2023

ليعود فريق الأهلي المصري صاحب برونزية كأس العالم للأندية 2023، ليسجل الهدف في الدقيقة ال114 عن طريق اللاعب أنطوني موديست، وهدف رابع حسم فيه التتويج باللقب من توقيع كريم فؤاد في الدقيقة ال116.

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الأهلي المصري وبرونزية كأس العالم للأندية 2023

وجاء فوز الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري 2023 للمرة ال14 في تاريخ مشواره الكروي، بعد تحقيقه للمرة الرابعة الميدالية البرونزية (المركز الثالث) في مونديال كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

وحقق فريق الأهلي الفوز على اتحاد جدة في الجولة الثانية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، وفشله في الصعود إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام البرازيلي فلومينينسي بهدفين نظيفين دون رد.

ليكتفي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية بعد تحقيق الفوز على بطل قارة آسيا أوراوا الياباني برباعية ثمينة مقابل هدفين.

يذكر بأن فريق الأهلي حامل اللقب يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط على منافسه بيراميدز المتصدر برصيد 19 نقطة لهذا الموسم.