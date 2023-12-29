برلماني أردني يحرق علم الاحتلال ويدهسه بحذائه ورسالة لغزة وشهدائها (شاهد)

وطن- أقدم عضو البرلمان الأردني خليل عطية يحرق علم الاحتلال الإسرائيلي وداس عليه بحذائه، وذلك خلال جلسة للبرلمان العربي.

وظهر عطية، في مقطع فيديو، وهو يرتدي الكوفيه الفلسطينية، ثم أقدم على حرق العلم الإسرائيلي، تعبيرا عن التضامن مع قطاع غزة، في ظل الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

وقال خليل عطية: “انتقاما لأهالي غزة ولشهدائها، نحرق علمكم يا صهاينة”، ثم ألقى العلم على الأرض وداس عليه بقدمه، ما أثار تفاعلا بين الموجودين في القاعة.

وجاءت هذه الواقعة، خلال جلسة عقدها البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُقدم فيها خليل عطية على ذلك، فسبق أن أحرق علم الاحتلال الإسرائيلي في مناسبات سابقة داخل قاعة البرلمان الأردني.

غزة تشهد أكبر جريمة ضد حقوق الإنسان

وخلال الجلسة التي شهدت الواقعة، قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إنّ حالة الصمت الدولي وإخفاق مجلس الأمن في إصدار قرارٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على نحوٍ يُجسّد أكبر أزمةٍ إنسانية يواجهها الضمير العالمي، هي أكبر جريمة في العالم ضد حقوق الإنسان.

وأكّد العسومي خلال الحلسة التي أقيمت بحضور شخصيات عربية ودولية، ضرورة وقف العدوان والإبادة الجماعية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، والتي تتغنى ليلاً ونهاراً بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، تشارك في هذه الجريمة، سواء بصمتها أو دعمها لجرائم الحرب والممارسات الإرهابية للاحتلال.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولى الراسخة والمتجذرة في قلب كل عربي، ولن يقبل الشعب العربي بالمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو حرمانه من أبسط حقوقه في العيش الكريم.