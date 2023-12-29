الاحتلال حرمه منها.. قطعة حلوى ترافق جثمان طفل شهيد في غزة (مشهد مؤثر)

وطن- لم يهنأ طفل فلسطيني بقطعة حلوى طلبها من والده، بعد ما طالته آلة القتل الإسرائيلية خلال الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وظهر أب فلسطيني في مقطع فيديو، وقد أحضر بالفعل قطعة الحلوى، لكن الطفل كان قد استشهد، فأقدم الأب على وضع الحلوى في يد ابنه الشهيد لترافق جثمانه.

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وفي مشهد آخر لمأساة غزة، ظهرت سيدة فلسطينية وهي تجلس على أنقاض منزلها المدمر، فيما يجلس حولها عدد من الأطفال الصغار.

وتقول السيدة وهي تتحدث عن هذا الوضع المأساوي: “هذا هو وضعي.. دبوس أستر حالي ما معي.. ليس معي شيكل في جيبي.. لا يوجد زوج معي.. 3 بنات معي”.

وأضافت: “أجلس هنا في الشارع كما ترون. الحمد لله رب العالمين.. حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد يرانا ويسكت.. شيء فوق الخيال.. لا يتخيله عقل ولا إنسان.. ليس منطق يا عالم”.

أطفال غزة يدفعون ثمن جرائم الاحتلال الوحشية

ودفع أطفال غزة، ثمنا مروعا للحرب الإسرائيلية الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وبجانب استشهاد وفقدان آلاف الأطفال جراء الحرب الإسرائيلية، يواجه أطفال غزة خطر الموت جوعاً وعطشاً، ولا سيما في مناطق مدينة غزة وشماليها.

وتنعدم فرص الحصول على وجبة طعام واحدة يومياً لمعظم العائلات، ويضطرون إلى استخدام أساليب غير آمنة وغير صحية لإشعال النار بهدف الطهو.