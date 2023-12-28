لدعمه فلسطين.. إيقاف المصري سام مرسي مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وطن- أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اللاعب المصري الدولي سام مرسي 32 عاماً، نجم فريق إيبسوتش تاون، مباراة واحدة في منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية، بسبب تضامنه مع فلسطين نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف النجم الإنجليزي ذو الأصول المصرية سام مرسي لمباراة واحدة، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة ميدلسبره في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية، متضامناً مع القضية وأطفال فلسطين.

إيقاف سام مرسي لدعمه فلسطين

وأوضح بيان الاتحاد، بأن اللاعب مرسي قائد فريق إيبسوتش تاون، اتهم بانتهاك قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1، عقب مباراة ميدلسبره في 9 من شهر ديسمبر الماضي، على حد قولهم.

ووفق للمادة التي استند إليها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في توجه عقوبة للاعب الإنجليزي ذو الأصول المصرية سام مرسي، تنص: ” أنه يجب على اللاعب المشارك في جميع الأوقات أن يتصرف بما يحقق أفضل مصلحة للاعبة، ولا يجوز له التصرف بأي طريقة غير لائقة أو تشوه سمعة اللاعبة أو استخدام أي سلوك عنيف أو التلاعب أو التهديد أو سلوكيات مسيئة وغير لائقة ومهينة”

فيما أعلن نادي إيبسوتش تاون قبول التهمة الموجه إلى نجمه المصري سام مرسي، لاعب وسط وقائد الفريق الإنجليزي، ولكن يقوم النادي أو اللاعب بالإدلاء بأي تعليق بشأن هذا الأمر.

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وارتقى أكثر من 21 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب أكثر من 55 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 7 ألاف من المفقودين تحت ركام أنقاض المنازل المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

تصريح سام مرسي عن فلسطين

وكان الإنجليزي ذو الأصول المصرية سام مرسي، قد أدلى بتصريح عبر شبكة قنوات ” سكاي نيوز” البريطانية تضامن فيها مع القضية الفلسطينية، إثر الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراح التي تشن على قطاع غزة إلى الآن.

وقال اللاعب مرسي، ” نحن محظوظين لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع وفريق رائع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن محظوظين لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش”.

وأضاف لاعب إيبسوتش تاون مرسي، ” نحن محظوظين لوجودنا هنا والاستمتاع بذلك ..”.

وسيغيب سام مرسي المصري الدولي عن مباراة نهاية هذا الأسبوع أمام كوينز بارك، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية على ملعب ” بورتمام رود”.

يذكر بأن فريق إيبسوتش تاون يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الفريق المتصدر ليستر سيتي برصيد 59 نقطة للموسم الحالي.