شركة سعودية تفصل موظفا بسبب إعجابه بتغريدة لعبدالله الشريف (شاهد)

وطن- أقدمت شركة سعودية، على فصل موظف لديها على خلفية إعجابه بتغريدة نشرها اليوتيوبر المصري الشهير عبدالله الشريف على منصة إكس.

وقال الشريف في تغريدة رصدتها “وطن”: “فصل موظف في السعودية لأنه قام بعمل لايك على إحدى منشوراتي على تويتر”.

وأضاف: “نعم وربي كما قرأت بالضبط، أنا لا أعرف الشاب ودَينه في رقبتي أن يبدله الله خيراً منهم إن أراد مني وفاء”.

فصل موظف في السعودية لأنه قام بعمل لايك على إحدى منشوراتي على تويتر،نعم وربي كما قرأت بالضبط، أنا لا أعرف الشاب ودَينه في رقبتي أن يبدله الله خيراً منهم إن أراد مني وفاءا pic.twitter.com/6UoGfACMyr — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) December 27, 2023



ونشر عبدالله الشريف صورة قال إنها لقرار فصل الموظف من الشركة السعودية، التي تسمى شركة قيمة للنظم المتطورة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الشركة في بيان، إنها رصدت تفاعل أحد العاملين لديها على منشور وصفته بالمسيء، من خلال حسابه الشخصي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها ترفض رفضا قاطعا هذه المنشورات وما تتضمنه.

وأضاف البيان: “قررت الشركة إيقاف الشخص المذكور عن العمل وإحالته للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة”.

القمع يحكم السعودية

وقرار الشركة المذكورة هو جزء من سياسات تعم في السعودية، حيث تُحكَم البلاد بقبضة من الحديد والنار، ولا يُسمح بأي أصوات معارضة للمملكة.

وهذا القمع يبدأ من رأس النظام الحاكم في السعودية، نزولا إلى مختلف الدوائر في المملكة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية، إنَّ السلطات السعودية صعّدت من حملتها القمعية الوحشية ضد الأفراد الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم.

ووثقت المنظمة حالات 15 شخص حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عامًا لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت.

ويشمل ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.